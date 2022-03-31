حكومة الإمارات و«الإيكاو» توقعان مذكرة تعاون دعماً للطيران المدني عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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وقعت حكومة دولة الإمارات مذكرة تعاون وشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو-ICAO)، تختص بالتطوير المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات، لتصبح بذلك الإمارات أول دولة على مستوى العالم توقع هذه الاتفاقية مع المنظمة منذ تأسيسها، في إطار التعاون الاستراتيجي وتقديم الدعم الشامل بمشاركة تجربة الإمارات المتميزة عالمياً في فضاء الطيران المدني.

جاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي».

وقع المذكرة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وسلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو-ICAO)، بحضور عدد من المسؤولين في حكومة دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي.

دعم الجهود

وأكد محمد القرقاوي أن دولة الإمارات تتبنى تعزيز العمل المشترك والتعاون الإيجابي بين الحكومات والمنظمات الدولية، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة المعارف ونماذج العمل الناجحة التي طورتها حكومة دولة الإمارات، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية العالمية.

وأشار إلى أن ما حققته حكومة دولة الإمارات من نجاحات جعلت منها نموذجاً عالمياً لاستشراف المستقبل وابتكار الحلول لمختلف التحديات العالمية، مؤكداً أن شراكة حكومة الإمارات مع منظمة الطيران المدني الدولي، تمثل خطوة نحو تمكين رأس المال البشري العالمي في مجال الطيران المدني الذي يعد أحد أهم المجالات في دولة الإمارات التي تمتلك مجموعة من أنجح وأضخم شركات الطيران على مستوى العالم.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن تعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي يهدف للنهوض بقطاع الطيران على مستوى العالم من خلال برامج التعاون الدولي المتميزة التي تدعمها دولة الإمارات، منوهاً بما توفره الدولة لمختلف الدول من برامج تدريب متميزة ودعم فني متقدم يضمن تطوير أنماط العمل الراهنة عالمياً ويسهم بشكل مباشر في تعزيز أمن الطيران وسلامته.

من جهته، أكد سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو-ICAO)، أهمية تطوير أطر التعاون الدولي الشامل بين المنظمات الدولية والحكومات لدعم توظيف المعارف المشتركة في إيجاد الحلول لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات.

وقال شاكيتانو: «إن المنظمة تعتز بشراكتها مع حكومة دولة الإمارات التي تمكنت من تحقيق قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، وإن هذه الشراكة تسهم في ترسيخ جهود المنظمة ودعم تحقيق أهدافها ورؤاها المستقبلية».

أفضل الممارسات

وتهدف المذكرة لدعم أفضل الممارسات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الطيران المدني الدولي والأمن السيبراني، بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات وأهداف منظمة الطيران المدني الدولي ومبادراتها الاستراتيجية لتعزيز أداء قطاع الطيران العالمي. وتركز الشراكة على العوامل المسرعة والابتكار في مجال الطيران المدني والأمن الإلكتروني، ونماذج التطوير وتبادل الخبرات بما يخدم قطاع الطيران الدولي ويعزز من جاهزيته للمستقبل.

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