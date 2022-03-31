توفير خدمات متطورة أصبح نهج عمل معظم الدول

المصدر: (دبي - البيان)

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أوضح كيرياكوس كوكينوس، نائب وزارة البحث والابتكار والسياسة الرقمية في قبرص، أن توفير خدمات حكومية متطورة وتواكب المستحدثات التقنية العالمية أصبح نهج عمل معظم الدول التي تتطلع لتقديم خدمات متميزة لمواطنيها وللمقيمين فيها، وأن تعزيز استخداماتها والتوسع فيها يحتاج إلى كثير من الجهود الضخمة التي تعتمد في أساسها على الابتكارات الرقمية الحديثة ومواكبة الجديد منها لتعظيم المخرجات والاستفادة منها في كافة القطاعات والتي من شأنها إحداث مردود اقتصادي جيد على الدول.

وذكر أن هناك تحديات مشتركة وعالمية كبيرة تواجه الجهات التي تعمل على تطوير خدماتها الحكومية الذكية في مقدمتها توفير المواهب التي يمكنها الانطلاق بهذا القطاع المهم بما يتوفر لها من خبرات وتعليم متطور يساعد في قيادتها لهذا القطاع، ومن ثم تطويره بما يتماشى مع التطورات العالمية في القطاع التقني، فيما لفت إلى أهمية توفر حزم بيانات ضخمة وتجميعها وتحليلها وحمايتها من الهجوم الخبيث عليها، وهذه كلها أمور تحتاج عملاً ضخماً كون البيانات من الأمور التي أصبحت تعتمد عليها استراتيجيات كثير من الخطط الحكومية المستقبلية، ولذلك فإن الحفاظ عليها وتصنيفها بحسب المستهدف منها أمر مهم جداً، كما أن تجميعها من الأمور بالغة الدقة، خصوصاً أن المعلومات لدى الحكومات متفرقة المصادر.

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