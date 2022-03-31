العمل الرقمي وصل إلى مراحل متقدمة جداً

المصدر: (دبي- البيان)

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أبدى أشرف الديب، القنصل العام لمصر في الإمارات، سعادته بالمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2022 بدبي، مؤكداً أن التجمع المتميز من المسؤولين والمنظمات من مختلف أنحاء العالم يحقق فائدة كبيرة لجميع المشاركين بتبادل الخبرات في مجال العمل الرقمي، لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، بات الجميع يتطلع للمشاركة في مثل هذه الفعاليات الضخمة، ومحفل هام مثل القمة العالمية للحكومات.

وقال: وصل العمل الرقمي إلى مراحل متقدمة جداً في العديد من الدول، وأصبح العمل الرقمي توجهاً عالمياً، والجميع يحرص على الوصول إلى المستوى المميز والمتطور نفسه، الذي وصلت إليه العديد من الدول المتقدمة، ويتطلع للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لذلك أرى أن القمة العالمية للحكومات فرصة ممتازة للتعرف بشكل أكبر على أحدث التقنيات، وما وصلت إليه مختف الدول في مجال العمل الرقمي.

وحول العمل الرقمي في القنصلية المصرية والتطور الذي شهدته، قال: لقد عملنا في القنصلية على تطوير هذا الجانب بشكل كبير، إذ إننا بدأنا في إدخال بعض الخدمات الرقمية في الفترة الماضية، ما يسهم في تسهيل مهمة المواطن وعدم حاجته للوجود في القنصلية لفترات طويلة، وهو ما لاقى استحسان المواطنين، وختم تصريحاته بالإشادة بما وصلت إليه الإمارات في المجال نفسه.

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