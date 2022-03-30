محمد بن راشد يوجه بتنظيم القمة العالمية للحكومات 2023 في فبراير المقبل

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلن معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تنظيم الدورة المقبلة من القمة العالمية للحكومات في الفترة من 13 - 15 فبراير 2023.

وأكد محمد القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات 2022 مثلت قصة نجاح جديدة، من خلال تنظيمها أكبر تجمع عالمي حكومي في مرحلة ما بعد "كوفيد – 19"، نتيجة الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن القمة حققت أهدافها بجمع العالم في إكسبو 2020 دبي، ضمن حوار متقدم ناقش كافة التحديات والحلول في مرحلة التعافي من الجائحة.

وأكد رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الدورة المقبلة ستشهد العديد من الإضافات النوعية في إطار التطور الطبيعي والمستمر للقمة منذ انطلاقتها، لتواكب أهم التحديات العالمية، وتواصل دورها منصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات والسعي للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل عالم متسارع التطورات والأحداث.

وقال محمد القرقاوي إن القمة العالمية للحكومات أصبحت عنواناً دولياً للحوار البنّاء وترسيخ الشراكات الإقليمية والدولية الهادفة، إلى جانب كونها منصة معرفية ومنبراً لاستعراض التجارب الحكومية المتميزة.

وأضاف: "في كل عام نتطلع إلى الدورة التالية والتحدي الأكبر الذي نواجهه يكمن في البناء على نجاح القمة والارتقاء بإنجازاتها في خدمة هدف سام بصناعة مستقبل أفضل للإنسان.

الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تشكل المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، وتستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.

وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، على استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبل أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.

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