حمدان بن محمد يكرّم وزيرة الاقتصاد في أوروغواي بجائزة أفضل وزير في العالم

المصدر: البيان

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كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، معالي أزوسينا أربليتشي وزيرة الاقتصاد والمالية في أوروغواي، بجائزة أفضل وزير في العالم، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن القمة العالمية للحكومات، أصبحت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منصة للاحتفاء بالنماذج الحكومية المتميزة، وتكريم التجارب وقصص النجاح التي أحدثت فارقاً في حياة المجتمعات.

وقال سموه: "نهنئ أفضل وزيرة في العالم على تجربتها المتميزة في تجاوز آثار الجائحة والنهوض بالاقتصاد في الأوروغواي، ونرى في مثل هذه التجارب قصصاً ملهمة للحكومات، في تطوير أفضل الممارسات وابتكار أفضل الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات واستباق المتغيرات وضمان تحقيق أفضل النتائج في مختلف مجالات العمل الحكومي".



دور قيادي

وجاء فوز معالي أزوسينا أربليتشي بجائزة أفضل وزير في العالم لدورها الملهم في قيادة بلادها لمواجهة التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وتمكنها من إدارة اقتصاد أوروغواي لتحقيق التعافي في 2021 من تداعيات الجائحة، وتسجيل أعلى مستويات في الصادرات السنوية في تاريخها، إضافة إلى ارتفاع معدل التوظيف ليصبح أعلى مما كان عليه قبل الجائحة.

وكانت أربليتشي بدأت مهامها وزيرة للاقتصاد والمالية في أوروغواي قبل أسبوعين فقط على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلادها. وبدأت على الفور في مواجهة تحديات وتداعيات وتأثيرات الجائحة العالمية، وقد نجحت وزارة الاقتصاد والمالية تحت قيادتها، بتطبيق تدابير سياسية مالية صديقة للسوق، أسهمت في تعزيز عمليات التوظيف والإنتاج. وفي عام 2021، حققت الأوروغواي تعافياً اقتصادياً متسارعاً، وسجلت أعلى مستويات في الصادرات السنوية في تاريخها، إضافة إلى ارتفاع في معدل التوظيف ليصبح أعلى مما كان عليه قبل الجائحة.

كما قامت الوزيرة الفائزة بجائزة أفضل وزير في العالم بتأسيس صندوق كوفيد – 19 الذي أدى دوراً أساسياً في تأمين الموارد اللازمة للحصول على اللقاحات، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الصحة في الدولة.

الصالح العام

وأعربت معالي أزوسينا أربليتشي عن سعادتها بالفوز بجائزة أفضل وزير في العالم، وتكريمها في القمة العالمية للحكومات التي تعد الحدث العالمي الرئيسي لتطوير نموذج حكومات المستقبل وتطبيقاته وابتكاراته، ونقل الأفكار والتجارب الملهمة إلى مرحلة متقدمة من التطبيق.

وأكدت معالي أزوسينا أربليتشي أهمية تركيز المسؤولين الحكوميين في عملهم على إنجاز ما يرتقي بحياة المجتمع، وحول المنهج الذي اتبعته لتسريع التعافي الاقتصادي في بلادها، قالت: "إن أداء الشركات الصغيرة ينعكس بشكل مباشر على أداء الأوروغواي، ونجاح الدولة من نجاح تلك الشركات. ونحن بحاجة إلى محركات الاقتصاد هذه حتى نتمكن من خلق المزيد من الوظائف، بما تنعكس نتائجه الإيجابية على المدى الطويل، لتشمل الدولة بأكملها." وأضافت: "يمكننا صناعة الفارق في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، حيث أثبت لنا عملنا المشترك وتعاوننا الوثيق مع الأكاديميات المتخصصة، أن فرصنا قوية في هذا المجال."

نسخة استثنائية

وأطلقت القمة العالمية للحكومات نسخة استثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم، لتكريم الشخصيات القيادية التي حققت إنجازات متميزة تخدم الإنسانية في مواجهة التحديات العالمية الصعبة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد، واستثني من المشاركة في الجائزة وزراء حكومة دولة الإمارات ضماناً لمصداقيتها وحياديتها.

وتشمل معايير تقييم الترشيحات لجائزة أفضل وزير في العالم الآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية، والإنجازات والنتائج القابلة للقياس التي حققها المرشح خلال توليه مهامه، ومستوى الابتكار والإبداع والريادة في المبادرات والبرامج التي أطلقها، وقد تم استثناء وزراء دولة الإمارات من الترشح تعزيزا لمصداقية وحيادية الجائزة واستقلاليتها.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء من المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وتم اختيار الفائزين بالنسخة الاستثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبرز "بي دبليو سي الشرق الأوسط" الشريك المعرفي للقمة العالمية للحكومات.

أربعة وزراء من ثلاث قارات

وفي النسخ السابقة من القمة العالمية للحكومات تم منح جائزة أفضل وزير في العالم، التي أطلقت عام 2016، لأربعة وزراء من ثلاث قارات في دوراتها الأربع السابقة، حيث فاز غريغ هانت وزير البيئة القائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، بالنسخة الأولى للجائزة لجهوده المميزة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في أستراليا عبر مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية المبتكرة.

وكانت الجائزة في نسختها الثانية من نصيب أوا ماري كول سيك وزيرة الصحة في جمهورية السنغال، لدورها المحوري في التصدي لاتساع رقعة انتشار مرض «إيبولا»، من خلال استراتيجية وطنية لحماية المجتمع السنغالي من تأثيراته المدمرة، وبرنامج توعوي لمجابهة المرض والتعريف بمسبباته وآليات انتشاره وسبل الوقاية منه.

وفازت سيري مولياني أندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا بجائزة أفضل وزير في العالم لعام 2018 بعد أن نجحت في تخفيف معدلات الفقر في إندونيسيا، وتضييق الفجوة في الدخل على مستوى الأفراد، وتحفيز الأعمال الحرة والمشاريع الناشئة وزيادة فرص العمل، لتمكين الفقراء ومساعدتهم على تحقيق دخل إضافي، ما أدى إلى خفض ديون بلادها بمعدل النصف، ووصول قيمة الاحتياطات النقدية الأجنبية في إندونيسيا إلى 50 مليار دولار.

أما النسخة الرابعة للجائزة والتي تم تنظيمها في 2019، فقد فاز فيها فيروز الدين فيروز وزير الصحة في جمهورية أفغانستان تقديراً لنجاحه بالإشراف على مبادرة تلقيح 9.5 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات صحية لأفغانستان، وإطلاق "استراتيجية الصحة الوطنية 2020"، والنجاح بزيادة معدل الأعمار عند الولادة بمقدار 7 سنوات، وانخفاض معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات بمعدل 44%، وتراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 19 في المائة.

المبادرات المبتكرة

ويشكّل تكريم المبادرات المبتكرة والتي أسهمت في إحداث تأثير إيجابي يلامس حياة الأفراد، محوراً أساسياً ضمن أهداف مؤسسة القمة العالمية للحكومات التي أطلقت عام 2016 جائزة أفضل وزير في العالم، بهدف الاحتفاء بالجهود المبذولة وأفضل الإنجازات وأكثرها تأثيراً على الجوانب المجتمعية والاقتصادية في الحكومات.

وركزت الجائزة في دورتها الخامسة، الاستثنائية على محور إدارة الأزمات وتسريع التعافي العالمي، وتحفيز المبادرات العالمية التي لها بالغ الأثر في تعزيز الجهود المحلية، والعالمية في تطويق جائحة "كوفيد-19" وإدارتها بشكل فعّال ومواجهة تبعاتها على المجتمعات.

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