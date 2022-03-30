محمد بن راشد يثمن الدور الكبير لسيف بن زايد في دعم نجاح إكسبو والقمة العالمية للحكومات

المصدر: البيان

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ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الدور الكبير الذي لعبه، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من وراء الكواليس في دعم نجاح إكسبو ودعم نجاح القمة

وقال سموه عبر تويتر: ختام جميل للقمة العالمية للحكومات اليوم في إكسبو دبي مع محاضرة أخي الشيخ سيف بن زايد .. صاحب الدور الكبير وراء الكواليس في دعم نجاح إكسبو ودعم نجاح القمة … وله تكريم مستحق من شعب الامارات .. وستنتقل القمة لقمم جديدة العام القادم بإذن الله ..

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