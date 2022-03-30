"طرق دبي" تبحث تشغيل "أوريجن" ذاتية القيادة

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تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للمضي قُدماً في تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز، لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، عقد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وجيف بليش المدير التنفيذي القانوني لشركة كروز الأمريكية، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بتشغيل سيارة "أوريجن" ذاتية القيادة.

واستعرض الاجتماع الممكنات الرئيسة التي تشمل المواصفات والمقاييس والبنية التحتية الضرورية، والمستجدات المتعلقة بخطة توريد المركبات، والجوانب التشغيلية، والتطورات المتعلقة بتشغيل المركبة ذاتية القيادة في ولاية سان فرانسيسكو، وإنتاج سيارة "أوريجن" ذاتية القيادة حيث ستكون دبي المنصة العالمية لتشغيل هذه المركبة، إلى جانب اختيار أفضل المواقع في دبي لبدء تشغيل الخدمة الأولى من نوعها، بناء على بعض المعايير الفنية وعلى رأسها جهوزية البنية التحتية والطلب المتوقع على الخدمة.

وناقش الاجتماع استعدادات هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز، في تجهيز الخرائط الرقمية لمركبات الشركة ذاتية القيادة، تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تشغل مركبات الشركة، إلى جانب خطة توريد المركبات، والجوانب التشغيلية، والتطورات المتعلقة بتشغيل المركبة ذاتية القيادة في ولاية سان فرانسيسكو، وإنتاج سيارة "أوريجن" ذاتية القيادة، وكذلك تطوير أنظمة بطاريات عالية الكفاءة.

وقال معالي مطر الطاير: "إن تشغيل مركبات أوريجن ذاتية القيادة، يدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، بهدف تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030، وكذلك جهود الهيئة في تشغيل المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، مؤكداً أن انتشار المركبات ذاتية القيادة، يوفر حلولاً مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحامات في المدينة، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وخدمة شريحة كبيرة من المتعاملين، وتحديداً فئة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم".

من جانبه قال جيف بليش: "تُشاركنا هيئة الطرق والمواصلات رؤيتنا لمستقبل نقل صديق للبيئة وأكثر أماناً وسهولة في الوصول، ونحن متحمسون لعرض (أوريجن) في أول سوق دولي لنا في دبي".

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