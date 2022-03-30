463 متسابقاً في القرآن الكريم الرمضانية لـ«دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي دبي لأصحاب الهمم فعاليات النسخة الـ10 لمسابقة القرآن الكريم في الـ4 من أبريل المقبل بمقر النادي لمدة أسبوعين، والتي تقام سنوياً تحت رعاية حرم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، وبمشاركة 463 متسابقاً في مختلف الإعاقات من 57 جهة يتنافسون في مستويات عدة، بداية من حفظ القرآن كاملاً، و20 جزءاً، ونصف القرآن، و10 أجزاء، و7 أجزاء، و5 أجزاء و3 أجزاء وجزأين وجزء، وإحدى قصار السور من أجل تشجيع «أصحاب الهمم» على الإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين المشاركين لتعلم كتاب الله وتعليمه ونشر الثقافة القرآنية، وخصوصاً أن حفظ القرآن يعد نوعاً من النشاط الذهني لأصحاب الهمم، حيث يسهم القرآن الكريم في تحسين النطق وتنمية الإدراك والانتباه وتحفيز الذاكرة لديهم.

ووجهت رئيسة الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة، الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها السنوية لمسابقة القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل من أجل تشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه، واكتشاف مواهب جديدة من الذين منَّ الله عليهم بالصوت الجميل، وتأهيل أبنائنا من أصحاب الهمم لمواكبة أقرانهم من حفظة كتاب الله الكريم، وبالتالي استغلال أوقاتهم بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان، الذي يمنح أبناءنا من أصحاب الهمم الدافع الأكبر، ومنه يستلهمون الحافز للتفوق في مجالات الحياة إلى جانب نيل الأجر والثواب.

وكشفت الفلاسي عن إطلاق منصة افتراضية للمجموعات التي يصعب مشاركتها حضورياً بالنادي بالمشاركة عن بعد حتى يستفيد الجميع من مسابقة القرآن الكريم الرمضانية، وتنشيط الجانب الثقافي الديني وصولاً إلى الغاية المبتغاة، وخصوصاً أنها تعد إحدى أكبر وأهم المسابقات الثقافية التي تقام سنوياً.

وأشارت رئيسة إلى النقلة النوعية وارتفاع عدد المشاركين من نسخة لأخرى، حيث شارك في النسخة الأولى 118، ليرتفع العدد في النسخة الجديدة إلى 463، إضافة إلى ارتفاع عدد الجهات المشاركة من 20 في الأولى إلى 57 في العاشرة.

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