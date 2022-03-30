الإمارات تقدم 13,753 جرعة من لقاح "كوفيد-19"

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 13,753 جرعة من لقاح كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 24,512,442 بمعدل توزيع 247.84 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 97.13% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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