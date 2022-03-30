الإمارات الثانية عالمياً في عدد المستشفيات المعتمدة

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقطاع التنظيم الصحي أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد المستشفيات الحكومية والخاصة المعتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة، أو هيئات الاعتماد الأسترالية والكندية، والثالثة عالمياً في تسجيل الأدوية الأكثر ابتكاراً وتسريع عملية توفير الأدوية المبتكرة ودعم السياحة العلاجية.

وقال الدكتور الاميري في تقرير أصدره علوم الحياة في دولة الإمارات "من قبل مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار ووكالة" تحليلات المعرفة المتعمّقة إن دولة الإمارات تتصدر المنطقة في النهوض بقطاع الشيخوخة الصحية. لافتًا إلى أن حجم سوق الشيخوخة الصحية في الإمارات تجاوز حاجز الـ 19 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026.

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