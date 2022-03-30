السفير المصري: القمة العالمية للحكومات منصة رئيسية لتوجهات الحكومات إلى المستقبل

المصدر: وام

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أكد سعادة شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة أن القمة العالمية للحكومات أصبحت تكتسب أهمية كبيرة عاماً بعد عام ودورة 2022 لها أهمية خاصة حيث تستشرف المستقبل والتحولات الاقتصادية والرقمية والتغيرات المناخية وأمن الطاقة، فضلاً عن انعقادها في الأسبوع الأخير من إكسبو 2020 دبي الحدث الأبرز عالمياً والذي حققت فيه الإمارات نجاحات الكبيرة والاستثنائية.

وقال سعادته خلال تواجده في القمة العالمية للحكومات 2022 .. إن قمة الحكومات صارت منصة رئيسية لتوجهات الحكومات إلى المستقبل عبر الرؤى والأفكار والدراسات المستشرفة للمستقبل بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص والمبدعين.

ونوه سعادته، بالتنسيق الكبير بين مصر والإمارات لتنظيم قمة المناخ "كوب 27" الذي تنظمه مصر في نوفمبر من العام الجاري وكذلك قمة المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر من العام المقبل، مشيراً إلى مشاركة واسعة من المسؤولين المصريين في أسبوع المناخ المنعقد حاليا في دبي.

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