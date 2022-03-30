10 تريليونات دولار إسهام الذكاء الاصطناعي في اقتصاد العالم خلال العقد المقبل

المصدر: دبي - البيان

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شدّد أرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة IBM العالمية العملاقة المتخصصة في صناعات التكنولوجيا، على ضرورة أن تستعين الحكومات بالتكنولوجيا المتطورة وحلول الجيل الرابع لتطوير أعمالها، متوقعاً أن يصل إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 10 تريليونات دولار في العقد المقبل.

جاء ذلك، في جلسة بعنوان «نحو الاندماج الأكبر.. التكنولوجيا والحكومات» ضمن القمة العالمية للحكومات 2022، حاوره فيها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

وقال كريشنا: «العالم يتطور بصورة سريعة في معظم المجالات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الروبوتات سيغير كل شيء في السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد، من خلال توفير مليارات البشر ويسهم في تطوير حياة الناس وتقديم خدمات جيدة».

تطوير

وأضاف كريشنا: «يجب على الحكومات أن تحسن وتطوّر استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، وأن توظفها وفق أخلاقيات لا يمكن الاستغناء عنها، تتعلق بصدق البيانات والمدخلات التي تزوّدها بها، وأن يتم تجاوز العرقيات والأجندات الشخصية لتحقيق المصداقية».

وأكد ضرورة تبني الحكومات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستخداماتها في المجالات كافة، مع قناعتها بأهمية العنصر البشري وعدم ترسيخ فكرة أن «الروبوتات ستكون بديلاً في المستقبل عن الأشخاص في أداء الخدمات».

مكانة

وعبّر أرفيند كريشنا عن إعجابه بالتطور والتقدم في العديد من المجالات في دولة الإمارات، في الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، واعتمادها بصورة كبيرة على الذكاء الاصطناعي، ما جعلها ذات مكانة عالمية، وفقاً للتكنولوجيا المتطورة والإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن.

وقال كريشنا: إن الإمارات استطاعت في فترة وجيزة جداً، أن تكون رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأنها اهتمت بكوادرها البشرية من خلال تزويدهم المهارات الهادفة، مؤكداً ضرورة استمرار هذا النهج وتطويره وتحديثه بصورة مستمرة، وبما يتناسب مع التطورات العالمية الحاصلة، ويحفظ للإمارات مكانتها العالمية التي حققتها في هذا الأمر، ويعزز تطويرها.

وأشار إلى أن شركة «آي بي إم»، لها إسهامات مجتمعية عديدة وملتزمة وفق خطة وضعتها تزويد ملايين الأشخاص من جميع الأعمار مهارات جديدة لازمة للحصول على وظائف في المستقبل من خلال أكاديميات صناعية تتيح برامج ومنصات لتحسين المهارات الوظيفية وتوفير فرص للتعلم واكتساب مهارات تقنية مطلوبة في الأسواق العالمية.

مواهب

قال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، خلال إدارته جلسة «نحو الاندماج الأكبر.. التكنولوجيا والحكومات» .

ضمن القمة العالمية للحكومات 2022، مع أرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة IBM، إن خطوة الهند افتتاح فرع لـ«معهد الهند التكنولوجي» في أبوظبي، ستسهم في تعزيز قاعدة المواهب والكوادر البشرية في دولة الإمارات، مشيداً بالمعهد الذي يعد إحدى أفضل المؤسسات التعليمية العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.

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