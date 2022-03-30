مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات وبيرو خلال 2021

المصدر: دبي - أسامة أحمد

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كشف ألفارو سيلفا، مدير المكتب التجاري والسياحي لدولة بيرو في الإمارات، عن أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبيرو بلغ مليار دولار خلال عام 2021، مشيراً إلى أن الأرقام تشهد نمواً مطرداً في التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، إضافة إلى أن تجارة الذهب نالت نصيب الأسد في إجمالي حجم التجارة بنسبة 90%.

وقال ألفارو سيلفا خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات لـ«البيان»: حرصت على حضور جميع أعمال القمة التي نظمتها الإمارات، حيث إن الأفكار والتجارب التي تستعرض خلال برنامج القمة تثري الفكر الحكومي، وتعزز العلاقات والتعاون ما بين الدول المشاركة.

وأشار إلى نجاح القمة في جمع العالم من أجل سعادة ورفاهية الشعوب واستعراض التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق السعادة والرفاهية لجميع بلدان العالم، وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التعاون بين الحكومات، كما أن برنامج القمة فرصة لطرح الأفكار المميزة التي تساعد الحكومات في عملية التطوير والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الخدمات في جميع المجالات وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر أنه يعمل في الإمارات منذ 11 عاماً وشهد التطور السريع في جميع المجالات وتطور الخدمات الحكومية بوتيرة كبيرة، كما تشهد الدولة تطوراً ملحوظاً في مجالات التجارة والسياحة وتوفير البيئة الخصبة للمستثمرين لتحقيق النجاح، إضافة إلى التعاون مع دول العالم. وأكد سيلفا أن الإمارات تعد من أكبر 5 أسواق عالمية في مجال تجارة الذهب تتعامل معها دولة البيرو.

مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري عند افتتاح المكتب التجاري السياحي لدولة بيرو في الدولة عام 2011 بلغ 6 ملايين درهم وتجاوز الآن مليار دولار مما يؤكد نمو التجارة المطرد والتعاون بين البلدين. وأشاد بجهود حكومة الإمارات التي تقدمها للعالم وتطوير الخدمات التي تسعد المجتمع وتوفر بيئة جاذبة لنمو الأعمال التجارية وتعزز التعاون ما بين الدول.

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