«منتدى الحكومات المرنة» يناقش التحولات الجذرية في الحوكمة

المصدر: دبي - البيان

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ناقش «منتدى الحكومات المرنة» المنعقد خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 طبيعة التحولات الجذرية في الحوكمة، وقدرة الحكومات المرنة على تحقيق التوازن بين الاستقرار والتحول، وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات الدولية.

وتم خلال المنتدى عقد جلسة حوارية شارك فيها جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية.

وأكد جيفري شلاجينهوف أهمية تجارب الشراكة الدولية في تعزيز مرونة وجاهزية الحكومات.

أولوية إماراتية

ومن جهتها، أكدت هدى الهاشمي أهمية الشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون الدولي والتنمية في تعزيز جهود الابتكار، وقالت: كان لنا تعاون مثمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإعداد التقارير المعرفية في مجال الابتكار والمساواة بين الجنسين وغيرها. ونتطلع إلى تعزيز جسور التعاون وتحفيز الابتكار في مختلف أنحاء العالم.

و الجلسة الثانية ضمن أعمال «منتدى الحكومات المرنة» بعنوان: «التحول الجذري للحوكمة» وبمشاركة كل من راشيل شيكوامبدا المدير التنفيذي لمجلس المواد الكيميائية والزراعة والأغذية والصحة «سي أس آي آر»؛ وآنا إكيلدو المدير التنفيذي لمؤسسة آفري لابز، ودانييلا براغا المؤسس والرئيس التنفيذي لديفايند إيه آي؛ ومكرم جاه الأنصاري من مكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية باكستان.

جهود

قالت هدى الهاشمي: سنواصل جهودنا لإطلاق المبادرات الهادفة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة بالاعتماد على الابتكار. وفي ظل الميتافيرس، نريد في الإمارات استكشاف سياساتٍ وأنظمةٍ مرنة ومشاركةٍ أكبر للقطاع الخاص للتحكم باستخدام مفاهيم هذا الواقع الافتراضي من أجل الإفادة من إمكاناتها الكاملة.

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