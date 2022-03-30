نهيان بن مبارك: العالم بحاجة لاستراتيجيات تزيد من فعالية الحكومات

المصدر: (دبي - وام )

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وصف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً بأنها منصة عالمية تجمع القيادات الحكومية وأصحاب القرار حول العالم لإبراز آخر ما توصلت إليه بلدانهم من تجارب ناجحة في جميع المجالات وتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار عالمياً.

وأكد معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش القمة، أن العالم يمر بمتغيرات تتطلب وعياً ودراسات من أجل وضع استراتيجيات مستقبلية تزيد من فعالية الحكومات لإيجاد حلول مبتكرة لتخطي التحديات التي تواجهها الإنسانية.

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