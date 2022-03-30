دبي تحتضن أصغر مبرمج في العالم

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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استقبلت دبي وهي واحة المتميزين مبدعاً جديداً هو «كاوتيليا كاتاريا» أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم، حيث يبلغ من العمر 8 سنوات ويحل ضيفاً على القمة العالمية للحكومات.

«البيان» التقت المبدع الصغير، حيث قال إنه حضر إلى دبي برفقة ذويه للمشاركة في القمة، ليتحدث عن أهمية دعم الطلبة الموهوبين في المجال التقني والبرمجي، وكيف أصبح مبرمجاً بمساعدة والديه مستثمراً وجود صناع السياسات والمسؤولين وذلك لخلق توجه حكومي عالمي لدعم الموهوبين واحتضانهم.

وأكد كاوتيليا كاتاريا أن تواجده في دبي يحمل معاني كبيرة بالنسبة له، فقد حلم كثيراً بزيارتها، لأسباب كثيرة منها الأمن والأمان وجمال تفاصيلها، ولكن يبقى وضع دبي كوطن للمبدعين أحد أهم أسباب حلمه بزيارتها.

ولفت إلى أن ما لمسه خلال فترة تواجده في دبي يؤكد حرص واهتمام المسؤولين بالمبدعين، ما يؤهل دبي لتكون وطناً دائماً للمواهب، ووجه الدعوة لكافة المبدعين لتكرار تجربته بزيارة دبي واكتشاف السر الذي يمنح الإبداع الفرصة للنمو والتطور.

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وقد تم الاعتراف بكاوتيليا كاتاريا بصفته أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم بعد استكماله أربع شهادات مهنية من شركة «أي بي أم» للغة بايثون والذكاء الاصطناعي، حتى أنه سجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال الطفل الذي يعيش في المملكة المتحدة إنه تعلم ذاتياً عبر «اليوتيوب» وكان في سن الخامسة بدعم وإشراف من أبيه، وبالرغم من أنه طالب في الصف الثالث إلا أن ذكاءه جعله يشارك طلبة الصفوف العليا في فصولهم تحديداً لمادة الرياضيات وحصل كاتاريا على خمس شهادات في بايثون والذكاء الاصطناعي من IBM في شهر نوفمبر 2020، وأكمل شهادة أسس IBM للذكاء الاصطناعي الاحترافية في edX ودورة بايثون لعلوم البيانات من IBM Cognitive Class ويحلم الطفل ببناء نوع آخر من الذكاء الاصطناعي.

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