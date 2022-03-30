مسؤول موريتاني: تعاون مع السلطات الإماراتية في قطاع الطيران المدني

المصدر: (دبي - شيرين فاروق )

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أكد أحمد بابا أحمد المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للطيران المدني الموريتاني أن الطيران المدني الموريتاني تجاوز مراحل متقدمة في تخطي أزمة «كوفيد 19» وهناك تطورات كبيرة يشهدها القطاع منها توطيد التعاون مع السلطات الإماراتية، وتوسيع نطاق الأنشطة السياحية في موريتانيا في ظل اكتشاف العديد من مصادر الطاقة التي ستعمل على انتعاش الاقتصاد. وقال أحمد بابا لـ«البيان»: إن انتعاش قطاع الطيران يشكل تحدياً أمام سلطات الطيران والنقل والصحة ووكالات مراقبة الحدود والجمارك وقطاعات السياحة والسفر والجهات المختصة بقطاع الطيران بوجه عام، لافتاً إلى أن السلطات الموريتانية تعمل على تنشيط السياحة وتحقيق تعافٍ اقتصادي بعد الظروف التي مر بها العالم ومازال لعدة أسباب.

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