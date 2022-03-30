عبدالرحمن العور يبحث التعاون مع عدد من المسؤولين

المصدر: (دبي - البيان )

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التقى معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين سعاد الطيب وزيرة العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان وموسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين وسهيل باييف وزير العمل في جمهورية أذربيجان.

وجرى في اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات العمل بين دولة الإمارات وكل من السودان وفلسطين وأذربيجان.

وتناولت اللقاءات آفاق العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب وخصوصاً في مجال مستقبل العمل والوظائف ومتغيرات عالم العمل والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة ولا سيما في ضوء ظهور أنماط وأنظمة جديدة للعمل.

وتم في اللقاءات التأكيد على أهمية القمة في بلورة رؤية مشتركة.

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