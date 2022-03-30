خبير: لا بد من تدابير لحماية الفضاء السيبراني

المصدر: (دبي - البيان)

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قال الخبير التقني وليد الظهوري، إن كل قطاع من القطاعات يحتاج إلى نظام حوكمة خاص به، سواء لمحطات الكهرباء أو للاتصالات أو للمصانع، وذلك من أجل تحقيق نظام عالٍ من الحماية.

وأضاف الخبير التقني وليد الظهوري، أن الأمن السيبراني يفرض إلى حد كبير اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفضاء السيبراني من الهجمات، وذلك من خلال مجموعة من الوسائل المستخدمة تقنياً وتنظيمياً وإدارياً في منع الوصول غير المشروع للمعلومات الإلكترونية ومنع استغلالها بطريقة غير قانونية ونظامية، وبذلك فإنه يهدف إلى الحفاظ على استمرارية الأنظمة والمعلومات المتوفرة بها، وحمايتها بكل خصوصية وسرية من خلال اتباع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البيانات.

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