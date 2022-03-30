رئيس الأمن السيبراني: الإمارات رائدة في حماية الفضاء الإلكتروني

المصدر: دبي - وام

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أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة ملهمة لاستشراف مستقبل حكومات العالم والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في مختلف المجالات والقطاعات بما يسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للإنسانية جمعاء.

وقال الكويتي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن مشاركة مجلس الأمن السيبراني في فعاليات القمة تستهدف صوغ مستقبل الأمن السيبراني والوقوف على التحديات ووضع الحلول المبتكرة لها من خلال عقد الجلسات وورش العمل بمشاركة المسؤولين والخبراء وقادة القطاع من حول العالم.

وأضاف إن تجربة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني وتحقيقها مراكز متقدمة في تقارير التنافسية العالمية تحظى باهتمام وتقدير دولي كبير فنعمل مع شركائنا الدوليين في القمة على نقل تجربة الإمارات الرائدة في هذا المجال إلى دول العالم والاستفادة من النموذج الإماراتي المتطور في حماية الفضاء الإلكتروني باحترافية وكفاءة عالية تعززها سرعة الاستجابة في التصدي لأي هجمات سيبرانية طارئة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات لديها استراتيجية واضحة ومرنة تشمل آليات رئيسة أسهمت في تعزيز مكانتها إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مجال الأمن السيبراني ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في ظل مواكبة التحول الرقمي الشامل بالأمن الرقمي.

وكشف عن مشاركة 25 دولة بالتعاون مع مركز المسرعات الحكومية كونه شريكاً وطنياً إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات المعني بمجال الأمن السيبراني للاستفادة من تجربة الإمارات ونقلها لها والاطلاع على بعض تجارب الدول المشاركة التي حققت مراكز عالمية متقدمة..

مشيراً إلى انعقاد ورش عمل في القمة العالمية للحكومات تطرح الكثير من التجارب إضافة إلى كيفية التصدي للهجمات الإلكترونية وغيرها من التهديدات السيبرانية التي قد تمس أمن الوطن في مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الطيران والنفط والغاز والاتصالات وبحث كيفية التمكين الكامل لهذه القطاعات للتحول الرقمي الشامل وتأمين هذا التحول الذي يأتي على رأس الأولويات.

وقال إن مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع مركز المسرعات الحكومية والاتحاد الدولي للاتصالات نظم ورشة عمل بعنوان «تسريع تحول الأمن السيبراني» بمشاركة ممثلين من 25 دولة

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