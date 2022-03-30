«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الأولى لمستحقي الدعم السكني

المصدر: الشارقة - البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمان الأسري وتوفير الحياة الكريمة لمواطني إمارة الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الأولى لمستحقي الدعم السكني البالغ عددهم 528 مستفيداً وبمبلغ إجمالي يصل إلى 357 مليون درهم. جاء ذلك لدى ترؤس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وجرى في الاجتماع مناقشة الموضوعات الحكومية المتنوعة، التي يسعى المجلس من خلالها إلى تطوير سير العمل الحكومي والارتقاء بالقطاعات كافة في إمارة الشارقة.

وتتضمن الدفعة الأولى مستحقي فئتي القروض والمنح وذلك لأغراض البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي جاهز، والوحدات السكنية المصغرة.

وبلغت قيمة الدعم السكني منذ عام 2012، 7 مليارات و469 ميلون درهم وذلك للمستفيدين في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة. إلى ذلك اطلع المجلس على أحدث تصنيفات مطار الشارقة الدولي في التصنيفات العالمية وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة، فنال مطار الشارقة الدولي تصنيف أفضل مطار على مستوى الشرق الأوسط ضمن برنامج جودة خدمات المطارات الذي يقام برعاية مجلس المطارات الدولي.

وناقش المجلس مجموعة من اقتراحات دعم وتطوير الأنشطة الخاصة بقطاع السفر والسياحة من خلال تحديث التشريعات وتعزيز التنافسية في بيئتها الاقتصادية.

كما ناقش مجموعة من الاقتراحات المعنية بدعم منظومة النقل والمواصلات العامة وتوفير الخدمات المتنوعة في المدن والمناطق كافة.

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