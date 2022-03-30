حاكم الشارقة يتفقد مشروع استراحة ويعتمد مخططات متحف كلباء ويفتتح مسجداً

المصدر: الشارقة - البيان

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تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مشروع استراحة الحفية بمدينة كلباء.

واطلع سموه فور وصوله إلى موقع الاستراحة على المخططات العامة للمشروع وما سيحويه من مرافق وخدمات للزوار من كافة المدن والمناطق في الدولة وخارجها.

ويعد مشروع استراحة الحفية أحد أهم المشروعات السياحية والتنموية بمدينة كلباء، حيث سيمثل وجهة خلابة لقضاء الأوقات الممتعة لكافة الأعمار ووجهة مميزة لمحبي الرياضات الجبلية، لما يحيط بالاستراحة من مرتفعات جبلية من كافة الجهات وستوفر مرافقها الخدمية إطلالات ساحرة للبحيرة والمساحات الخضراء المحيطة بها ومن خلفها التضاريس الجبلية الرائعة.

واطلع سموه على المرحلة الأولى من المشروع التي تتمثل في إنشاء «بحيرة الحفية» التي تمتد بطول 1.5 كم موجهاً سموه بزيادة ارتفاع جدار البحيرة من مترين إلى 4 أمتار لتستوعب 200 مليون جالون من المياه. وستشمل المرحلة الثانية إنشاء مسجد يسع لـ375 مصلياً من الرجال و70 مصلية من النساء، بالإضافة إلى كافتيريا تسع لعدد 175 شخصاً، تتميز بإطلالة ساحرة على مسطح البحيرة والجبال المحيطة والمسطحات الخضراء بالمنطقة، بالإضافة لوجود منطقة ألعاب للأطفال، بمساحة 240 متراً مربعاً، وعدد 190 موقفاً للسيارات لخدمة الزوار.

متحف كلباء

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال زيارته لمدينة كلباء المخططات التفصيلية لمتحف كلباء التراثي.

ويعد متحف كلباء التراثي معلماً حضارياً وتراثياً وسياحياً سيندرج ضمن جملة المشروعات الثقافية الرائدة التي تنفذها الشارقة بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وسيقام متحف كلباء على شاطئ كلباء المقابل للمنطقة التراثية بخور كلباء بمساحة إجمالية تصل إلى 32 ألف متر مربع.

افتتاح مسجد

أيضاً افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة، مسجد حي القلعة بمدينة كلباء. واستمع سموه إلى شرح مفصل عن المسجد وما يتضمنه من مرافق متعددة من أماكن الصلاة والوضوء للرجال والنساء، وغيرها من المرافق التي يحتاجها مرتادو المسجد. واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مواصفات المسجد، ومساحته وموقعه المتميز، وما يضمه من مرافق لخدمة المصلين.

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