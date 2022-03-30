مليون و450 ألف مستفيد من برامج «الهلال » بالدولة

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

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تستعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للبدء بأعمال حملتها الرمضانية التي تأتي هذا العام تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يستفيد محلياً مليون و450 ألفاً و438 شخصاً على مستوى الدولة من برامج رمضان هذا العام، بقيمة 21 مليوناً و303 آلاف و430 درهماً.

وفي سياق متصل، سيستفيد محلياً من برامج إفطار صائم خلال الشهر الفضيل مليون و151 ألفاً و600 شخص على مستوى الدولة، بقيمة تبلغ 11 مليوناً و516 ألفاً و600 درهم، كما يستفيد 44 ألفاً و928 شخصاً من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة 4 ملايين و241 ألفاً و230 درهماً، إلى جانب 51 ألفاً و810 أشخاص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 4 ملايين و315 ألف درهم، إضافة إلى ألفين و100 يتيم يستفيدون من كسوة العيد بقيمة 630 ألف درهم، كما ستقوم الهيئة بتوزيع وجبات كسر الصيام على 200 ألف شخص، خلال الشهر الفضيل بقيمة 600 ألف درهم.

وتستهدف الحملة هذا العام دعم المتبرعين والمحسنين بهدف تخفيف المعاناة، وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، ومكافحة الفقر والجوع والأمراض، وتعزيز البنيات التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول، كما تستهدف الحملة جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء.

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