«محمد بن راشد للأعمال الخيرية» تتسلم 3 ملايين من «دبي الإسلامي»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 3 ملايين درهم دعماً للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة في مجال الصحة والدعم المجتمعي للأسر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تكاتف المؤسسات الوطنية للعمل معاً في دعم النواحي العلاجية للأسر.

وقال صالح المزروعي مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن شراكة المؤسسة مع دبي الإسلامي تعود إلى سنين مضت وتأتي انسجاماً مع الأهداف الإنسانية والوطنية لتوسيع مظلة العمل الخيري والإنساني، كما أنها تعكس في الوقت ذاته حرص البنك والتزامه على تعزيز مفاهيم التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع ترجمةً لقيم ديننا الحنيف وترسيخاً للروابط الإنسانية العميقة التي تربط الجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز