أي استثمار مستقبلي مرهون بالحفاظ على المناخ

المصدر: دبي - البيان

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قال ريد بلاكمور، نائب مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي، إن الظروف السياسية الراهنة تحتم على الحكومات البحث عن حلول إضافية تسهم في الاستثمار بالطاقة المتجددة، لكن بعد التأكد من عدم وجود كلفة إضافية تدفع ثمنها الشعوب، مؤكداً أهمية التوفيق في منظومة العمل بين الحفاظ على المناخ والاستثمار في الطاقة لأن كلاهما يكمل الآخر ولا يجوز أن نغفل جانباً لصالح الآخر وهو ما يحدث في كثير من الأحيان والسعي حثيثاً لتطبيق التكنولوجيا المتجددة باعتبارها أخرص طاقة بديلة.

تحديات

وأضاف: إن الدول تشهد حالة احتقان سياسي وتحديات بسبب الطاقة، حيث تم خلط ملف النفط بالسياسة، وفي هذا المنتدى الذي شهد حضوراً كثيفاً لرؤساء دول ومسؤولين وصناع قرار، ندفع باتجاه الاستثمار في الطاقة المتجددة وعلى وجد التحديد الطاقة الشمسية وهي أمور كانت محور نقاش الحديث عنها قبل ست سنوات لتفادي نضوب النفط.

خياران

ويعتقد بلاكمور من واقع خبرته أن الحكومات بحاجة للتأكد من أنها ليست أمام خياري «أمن الطاقة والعمل المناخي»، بل أن الحاجة يجب أن تكون مركزة باتجاه التفكير في الطاقة المتجددة ونشر تقنيات الطاقة المتجددة بطريقة تعمل على تحسين أمن الطاقة في نفس الوقت، وكيف يمكن لأشياء مثل الهيدروكربونات والهيدروكربونات النظيفة والغاز والنفط منخفض الكربون أن تكون مكملة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وأوضح أن الطاقة الشمسية يمكن استغلالها واستثمارها تحديداً في دول منطقة الخليج العربي التي تمتلك المناخ والجغرافيا المناسبة لتخزين الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات لها سبق الريادة فيما يتعلق بالاستثمار في الطاقة الشمسية من خلال مدينة مصدر التي تعتبر نموذجاً للمدن المستدامة، فهي مصدر للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحتضن مجمعات للشركات العالمية ومقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

وأشار إلى أن المدينة تحتضن حلول تنقّل ذكية ومتكاملة ومبتكرة، وتشمل أول نظام نقل شخصي سريع في العالم، وأول مركبة ذاتية القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحافلة كهربائية مستدامة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

طاقة شمسية

وتابع: إن على العالم العربي استثمار الطاقة الشمسية، باعتبارها نقطة انطلاق رائعة لتقنيات الطاقة النظيفة الأخرى مثل الهيدروجين وكيف يمكن أن تكون تقنيات الطاقة المتجددة هذه مكملة لبعضها البعض، مشدداً على أن هناك تحدياً جوهرياً يواجه قطاع الاستثمار في الطاقة المتجددة وهو خطوط الطلب والإمداد للدول المستهلكة والمصدرة، علاوة على افتقار بعض الدول للمواد الأساسية لاستخراج الطاقة المتجددة.

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