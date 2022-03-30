أبوظبي تستقبل شهر رمضان بأجمل التشكيلات الضوئية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تستعد بلدية مدينة أبوظبي لاستقبال شهر رمضان الفضيل، بتزيين الشوارع والجسور والدوارات في الإمارة ومدنها وضواحيها، وقد ثبتت مئات المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة والمتناسقة بشكل إبداعي تتماشى مع سياق العمارة الإسلامية الأنيقة، وبهدف إضفاء لمسة خاصة على الشوارع لتحاكي الشهر الفضيل والثقافة الإماراتية العريقة.

واستخدمت البلدية مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية حرصاً على سلامة الجمهور والممتلكات والتأكيد على عوامل الأمان، والقدرة على تحمل جميع العوامل المناخية بما في ذلك مصابيح الزينة والتشكيلات الضوئية.

وقد تم تزيين العديد من المناطق في أبوظبي وخارجها بنحو مئات التشكيلات والمجسمات الضوئية، في مناطق متفرقة تشمل الطرق الداخلية والدوارات والجسور، وأبرزها كورنيش أبوظبي، والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى الزينة المميزة لجسر المقطع إلى جانب تركيب الزينة في عدد من الجزر التابعة لمدينة أبوظبي والمدن الخارجية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، مثل مدن بني ياس، ومحمد بن زايد، والشهامة، والرحبة، والمفرق، والشامخة، والرياض، ومدينة شخبوط، والسمحة.

كما عملت بلدية الظفرة مع وصول الشهر الفضيل على تزيين الشوارع الرئيسية ومداخل المدن من خلال تركيب المئات من اللوحات الضوئية مستوحاة من التراث الإماراتي والفن المعماري الإسلامي، وتعكس القيم الروحانية للشهر الكريم والتي تنشر البهجة والسعادة بين أفراد المجتمع.

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