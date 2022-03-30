خبراء عالميون: الهيدروجين الأخضر يحقق الحياد الكربوني

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت جلسة بعنوان «الهيدروجين: المواءمة بين أمن الطاقة والتحول في مجال الطاقة»، أهمية الهيدروجين الأخضر في تحقيق الحياد الكربوني، وذلك في منتدى الطاقة العالمي الذي يعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 وبمشاركة عدد من أبرز الخبراء العالميين في قطاع الطاقة.

وعقدت الجلسة أعمالها بمشاركة كل من ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي في «سنام»، وميج جنتل المدير التنفيذي في «هايلي إنوفيتف فيولز»، وتيم هولت، عضو المجلس التنفيذي مدير شؤون العمالة في شركة سيمنز إنرجي مانجمنت جي إم بي إتش، وديفيد ليفينغستون، كبير المستشارين للمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وروجر مارتيلا، رئيس الاستدامة في GE، وغاريث وين، رئيس الاتصالات في «طاقة».

وقال ماركو ألفيرا: «إن أرخص طريقة لنقل الطاقة هي عبر الأنابيب، والأمر نفسه بالنسبة إلى نقل الهيدروجين. ويمكن استخدام البنية التحتية الموجودة مسبقاً لنقل الهيدروجين إذ إن 99% من الشبكة الحالية قادرة على نقل الهيدروجين».

وعن التحول من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين، قالت ميج جنتل: «هناك دروس عديدة استلهمناها من تطوير مشاريع غاز طبيعي كبيرة جداً، ويمكن تطبيق هذه الدروس في مجال الهيدروجين. إننا بحاجة إلى مصانع كبيرة جداً لإنتاج الهيدروجين».

وقال تيم هول: ثمة دور لمنطقة الشرق الأوسط في توفير هيدروجين أخضر إذ يجب أن يتم اتباع سياسة التنويع، وهناك دول معينة لديها ظروف مناسبة لإنتاج الهيدروجين بتكاليف قليلة.

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