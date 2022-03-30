«كهرباء دبي» تستعرض أبرز مشاريعها في التحول الذكي

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي، في الدورة الثامنة من القمة العالمية للحكومات في إكسبو 2020 دبي، بصفتها شريك الطاقة المستدامة للقمة، وتسلط الهيئة الضوء على أبرز مبادراتها في مجال التحول الذكي وجهودها للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة، من خلال زيادة نسبة قدرة الطاقة المتجددة والنظيفة التي تبلغ حالياً 11.38% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي، ومن المتوقع أن تصل إلى 13.8% بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ويلقي معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلمة خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، يسلط فيها الضوء على قصة نجاح دبي في دعم التحول الذي تشهده الإمارات التي أصبحت نموذجاً يحتذى في التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.

ومن أبرز مشاريع الهيئة التي تسلط عليها الضوء، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. كما تعرض الهيئة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تدعم جهود الهيئة للتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

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