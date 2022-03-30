تمكين المرأة في قطاع الطاقة رغم التحديات

المصدر: دبي - إبراهيم توتونجي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تركز القمة العالمية للحكومات في دبي على تعزيز مساهمة المرأة في مجالات غير تقليدية، وتركز العديد من الجلسات على تمكين المرأة في قطاع الطاقة وتحديداً في مجال التكنولوجيا الخضراء، إذ لا تزال جهود تعزيز مساهمة المرأة في هذا القطاع تواجه تحديات تكمن في هي أن أغلب العاملين في هذا القطاع كانوا، ولفترات طويلة، من الرجال، بما رافق ذلك من حضور نسائي ضعيف، وهو الأمر الذي يتم تغييره تدريجياً في الوقت الحالي.

وتلفت دفني أرسلان، المديرة العليا في «مجلس اتلانتيك» الذي يعمل في مجال الطاقة بالعالم إلى أن التكنولوجيا الخضراء مناسبة لمهارات المرأة، وتقول: «أذكر المرة الأولى التي دخلت فيها قاعة مؤتمر عن الطاقة. شعرت بأنني غريبة وسط الحشود التي هيمن عليها الرجال. على أن أعترف أن مجال الطاقة كان لوقت طويل محتكراً من قبل الرجل لكن الأمر بدأ يتغير خاصة في مجال التكنولوجيا الخضراء».

فرص هائلة

وتشير دراسات منظمات الأمم المتحدة إلى أن المرأة ذات الاهتمام العلمي التطبيقي، يمكنها الآن إيجاد فرص هائلة للنموّ المهني في مجال الطاقة. ومن خلال تجذّرها في مجتمعها، تستطيع المرأة أيضاً كمسؤولة ومستهلكة، أن تلعب دوراً حيويّاً في بناء الثقة باستخدامات التكنولوجيا الخضراء.

وتوضح أرسلان، التي عملت سنوات طويلة لصالح الحكومة الأمريكية في مجال الاستشارات المالية: «الوضع مختلف في المجال المالي؛ المرأة أثبتت تواجدها منذ زمن بعيد هناك، لكن لا تزال هناك فرص كبيرة في مجال الطاقة».

وتواجه المرأة بعض العقبات الّتي تحول دون حصولها على ما يلزمها من التعليم والتدريب والخدمات الماليّة والقروض كي تؤسّس نشاطاً تجارياً خاصاً بها وتستمرّ به. إنّ فرصها ضئيلة في الحصول على المعلومات المتعلّقة ببدائل الطاقة إلى جانب النواحي التجاريّة والإداريّة والتقنيّة لتكنولوجيّات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وبدائلها.

توفير المعلومات

وفي فبراير ٢٠٢٠ بحث «منتدى المرأة العالمي في دبي» سبل تجاوز هذه التحديات؛ وتم التأكيد خلال جلساته على أن تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة يشكل أولوية لتعزيز نمو واستدامة القطاع.

كما أن توفير المعلومات الوافية للمرأة ودعم تحصيلها الأكاديمي في المجالات التقنية والهندسية وتوفير الفرص المناسبة لها سيضمن مشاركتها الفاعلة في هذا القطاع وبالتالي يعزز مساهمتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفي هذا المجال تقول فاليري ليفكوف نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كهرباء فرنسا: «لا بد من التأكيد هنا على ضرورة أن تشارك المزيد من السيدات والشباب في هذا القطاع وفي مختلف المستويات القيادية ومستويات الإدارة المتوسطة، ولدي ثقة كبيرة بجهود تحقيق التوازن بين الجنسين في قطاع الطاقة، وأدعو المرأة إلى التحلي بالطموح اللازم لتكون في مواقع القيادة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز