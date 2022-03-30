كلاوس شواب: تعاون الحكومات ضرورة لمواجهة التحديات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن العالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة عالمية تتسم بالفعالية والمرونة، لاستعادة الثقة ومواجهة التحديات التي تمر بها منطقتنا والعالم.

وقال في كلمة رئيسية بعنوان «دور الحكومات في عالمنا المتغير» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022: إن الأحداث الحالية تؤكد حجم التغيرات الكبيرة التي تنتظرنا في المستقبل في مجال سلاسل التوريد وملف الطاقة، ما يتطلب تعزيز دور الحكومات وجهودها لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات. وأوضح شواب أن المستقبل مترابط، وأن الحكومات مسؤولة ضمان أفضل الفرص للأجيال القادمة، ما يتطلب تعزيز التعاون العالمي.

وأشاد شواب بدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، مشيراً إلى أن دبي أنشأت مركز الثورة الصناعية الرابعة لإيمانها أننا نعيش اليوم في عصر يتسم بالتحولات السريعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز