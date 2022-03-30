سفير تشاد: منصة ملهمة لاستشراف المستقبل

المصدر: (دبي ــ وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد زكريا إدريس ديبي سفير جمهورية تشاد لدى الدولة أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة ملهمة لاستشراف مستقبل العديد من القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد والطاقة والغذاء وغيرها والتي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة.وقال على هامش مشاركته في القمة إن بلاده تتطلع إلى تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، خاصة وأنها تمتلك تجربة تنموية فريدة من نوعها وحققت إنجازات متميزة في العديد من المجالات. وعن تنظيم الدولة لإكسبو 2020 دبي، أكد أن الإمارات نجحت في تنظيم هذا الحدث العالمي البارز بمشاركة نحو 192 دولة بنجاح وتميز كبيرين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز