الإمارات نموذج في تمكين الشباب

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد مسؤولون عرب على هامش مشاركتهم في القمة العالمية للحكومات أن دفع الحكومات لفئة الشباب إلى تولي مناصب سياسية في الحكومة لا يخدم فقط فئة الشباب وحدها وإنما ينعكس إيجاباً على عملية التنمية المستدامة في عموم الوطن عبر تجديد الطاقات والاستفادة من روح الشباب في تطوير المجتمع وتنميته، مشيرين إلى أن الإمارات قدمت نموذجاً متفرداً في هذا الإطار، حيث أنجزت الكثير على صعيد تمكين الشباب وتعزيز دورهم ومشاركتهم بالعملية السياسية في الدولة.

نموذج ملهم

وقالت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي إن دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قدمت نموذجاً ملهماً في تمكين الشباب وتعزيز دورهم الفاعل في مسيرة الدولة الحضارية والإنسانية كونهم يشكلون جوهر مسيرة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

وأضافت أن شباب الإمارات يمثلون الثروة الحقيقية والأغلى كونهم ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات لتواصل الإمارات تحقيق الإنجازات الرائدة عالمياً بسواعد أبنائها وبناتها المخلصين الذين يحملون راية التطور والتقدم.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب بجامعة الدول العربية، إن الحكومات والقيادات السياسية أصبح لديها رؤية مؤكدة عن أهمية الشباب ودورهم، خصوصاً بعد التغيرات الدولية التي حدثت في الفترات السابقة، مشيراً إلى أن الاهتمام بات نابعاً من القيادات التي تولي منصات تأهيل وتمكين الشباب جل رعايتها ومتابعتها، وعليه نرى اليوم تلاحم بين الحكومة والشباب ولمسنا تجارب مختلفة لتمكين وتأهيل الفئات الشابة وهناك أمثلة تم استعراضها في القمة الحكومية من الأردن تعكس الجهود التي يبذلها الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة هناك للاستثمار في الشباب ومساعدته بكافة السبل، وتذليل أي عقبات تواجهه، كما استعرضت المملكة العربية السعودية تجربتها أيضاً في استحداث وظائف جديدة موجهة للشباب.

حكومات داعمة

هزار عبد الرسول وزيرة الشباب والرياضة في السودان، ترى أن واقع الشباب في السودان شهد تغيراً جذرياً بعد الثورة ورغم الظروف السياسية التي تعيشها الدولة إلا أن الواضح أن هناك مساحة كبيرة للشباب، باعتبارهم قوة مؤثرة وفاعلة في المجتمعات ويجب العمل على استيعابها وتحويلها إلى طاقات إيجابية تبني وتشارك في حراك التطوير والتنمية.

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