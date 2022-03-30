محمد بن راشد: حريصون على توسيع التعاون مع سلطنة بروناي في مختلف المجالات

المصدر: دبي - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، السلطان حسن البلقية معز الدين سلطان بروناي دار السلام، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة في مقر إكسبو 2020 دبي، والتي يشارك سلطان بروناي في أعمالها بإلقاء كلمة رئيسة.

ورحّب سموه بسلطان بروناي والوفد المرافق وذلك في مستهل اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الصديقين، والمرتكزة على أساس متين من توافق وجهات النظر حول مجمل القضايا الحيوية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها التاريخية مع سلطنة بروناي، وحرصها على توسيع قاعدة التعاون في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والثقافية، بما يستدعيه ذلك من السعي المشترك لاكتشاف مزيد من الفرص التي من شأنها الارتقاء بمستقبل التعاون بين البلدين نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

وقال سموه عبر «تويتر»: «مع انطلاق القمة العالمية للحكومات في آخر يومين من إكسبو.. استقبلت سلطان بروناي وحضرت جانباً من جلسته.. وناقشنا تطوير علاقاتنا الثنائية.. ودور القمة الحكومية في تطوير معارف وقدرات حكومات العالم».

وتطرق اللقاء إلى بحث أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإشراك القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين في الجانبين على تفعيل جسور التعاون وبناء المزيد منها، خصوصاً في مجالات السياحة والخدمات المالية والزراعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما يزيد من أثر التعاون في دعم أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الأهداف الطموحة للقمة العالمية للحكومات والتي تسعى من خلال المشاركة النوعية التي استقطبتها هذا العام إلى إحداث فارق إيجابي ملموس في حياة الشعوب، من خلال استشراف متطلبات التنمية على مدار المرحلة المقبلة، وإيجاد الحلول والأفكار التي يمكن من خلالها تطوير النموذج الأمثل للعمل الحكومي الذي يخدم في صنع مستقبل أفضل للإنسان، من خلال رصد أبرز التحديات العالمية سواء الراهنة أو المحتملة، والكيفية التي يمكن بها تعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها بابتكار حلول ترقى بحياة المجتمعات.

وأكد السلطان حسن البلقية معز الدين تطلع بلاده إلى الارتقاء بالعلاقات النموذجية التي طالما ربطت الدولتين والشعبين الصديقين، والقائمة على أساس راسخ من الاحترام المتبادل، من خلال دفع التعاون قدماً في مختلف المجالات، معرباً عن خالص التهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعباً للانطلاقة الناجحة للقمة العالمية للحكومات، وتقدير سلطنة بروناي للدور الريادي لدولة الإمارات والذي تسعى من خلاله، برؤية قيادتها الرشيدة، إلى صنع غدٍ أفضل للإنسانية جمعاء وإيجاد الحلول التي تكفل لكافة الشعوب تجاوز تحديات الحاضر إلى فرص المستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.

إلى ذلك، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، جلسة رئيسية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، ألقى خلالها السلطان حسن البلقية معز الدين، سلطان بروناي دار السلام، كلمة رئيسة، أشاد فيها بنجاح دولة الإمارات في تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، الذي قال إنه يتلاقى في مضمونه مع أهداف القمة، التي تبحث قائمة واسعة من التحديات الملحة التي يواجهها العالم، كما تستشرف مستقبل الإنسان والعقد الجديد من العمل الحكومي.

وقال السلطان حسن البلقية معز الدين إن الإمارات حققت تقدماً اقتصادياً مميزاً يعبر عن رؤية قيادتها الحكيمة، مشيداً بما حققته الدولة من تقدم وحلول في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغير ذلك من المجالات التي تضمن جودة الحياة واستدامة الموارد.

ولفت إلى أن العالم يواجه تحديات جسيمة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، الأمر الذي يفرض البحث عن معالجات وحلول جديدة، مشيراً إلى ما حملته جائحة «كوفيد 19» من تحديات استثنائية كبيرة كان لها تأثيرها على الدول والحكومات وكذلك على الشعوب والأفراد وأنماط عيشهم، إلى جانب ما تسببت به من اضطراب في جميع مناحي الحياة في دول العالم، ما فرض ضرورة التكيف مع أنواع وأنماط جديدة الفيروسات.

وأشار إلى أن الحكومات أدركت أنه كان عليها أن تكون أكثر جهوزية واستعداداً، معتبراً أن ما جرى يشكل درساً يؤكد مدى أهمية استباق التحديات، واستثمار الفرص من أجل تقدم بلدان العالم وشعوبه.

وأكد أن الأمن والسلام والاستقرار عناصر مهمة لضمان المستقبل وازدهار الأمم، لافتاً إلى أن الأحداث خلال السنوات القليلة الماضية أثبتت أن السلام وتحقيقه يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل.

واستشهد سلطان بروناي في هذا السياق بكلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي قال فيها: «التاريخ سلسلة متصلة من الأحداث وما الحاضر إلا امتداد للماضي».

وأكد على ضرورة صون السلام وتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة المعنيين بالتنمية والعمل الحكومي، من القطاعين العام والخاص، من أجل ضمان مواجهة التحديات، لافتاً إلى أهمية إشراك الشباب في وضع السياسات وتنفيذها، مشيداً بتجربة ودور دولة الإمارات في هذا المجال، قائلاً: «في هذا العصر، من المهم للحكومات والقادة أن يعملوا معاً. وقد عملت الإمارات من أجل تعزيز التعاون بين الدول من أجل تحقيق الازدهار والرفاه».

وختم سلطان بروناي بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد المشتركة للإنسانية، لافتاً إلى أن تحديات السنوات القليلة الماضية أثبتت ضرورة أن تكون الحكومات جاهزة، وقادرة على الاستجابة الفعالة للتحديات.

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