مدير منتدى شباب العالم في مصر: فخورون بدور الشباب بالقمة

المصدر: (دبي - وام)

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أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم في جمهورية مصر العربية، عن فخرها بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب في القمة العالمية للحكومات التي تنظم دولة الإمارات دورتها الثامنة في إكسبو 2020 دبي، مؤكدة أن الشباب العربي هم الأمل والمستقبل وركيزة البناء والتنمية في الدول العربية.

وقالت على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، إن تمكين الشباب بات واقعاً ملموساً في الدول العربية، لافتة إلى وجود عدد من متخذي القرار سواء على مستوى الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الهيئات من فئة الشباب ومخولين بكامل الصلاحيات لقيادة دفة العمل في العديد من القطاعات المهمة بمختلف الدول العربية.

وحول دور الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب المصري، أوضحت الراغب: «إننا في جمهورية مصر العربية استهدفنا فئات عمرية متنوعة بدأت من مرحلة عمرية مبكرة في سن 13 عاماً وقمنا بتنفيذ برامج توعوية وتنموية وفكرية وذهنية وثقافية متنوعة».

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