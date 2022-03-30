إقبال كبير على فعاليات معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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شهد اليوم الثاني لمعرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية أمس بمركز أبوظبي للمعارض إقبالاً متزايداً من قبل خريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية الراغبين في إيجاد فرص العمل المناسبة والتي تتواكب مع تطلعاتهم، ومؤهلاتهم العلمية.

ويهدف المعرض السنوي الذي تنظمه وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وبالتعاون مع شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إلى فتح قنوات الاتصال بين الخريجين من الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد فرص وظيفية لهم وتأهيلهم ورعايتهم وكذلك إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في مواصلة دراستهم وذلك إيماناً بأهمية هذا الأمر وضمن اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أفضل الفرص لهم للارتقاء بهم في سلّم الوظائف المتخصصة لخدمة الوطن والانخراط في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

ويشهد المعرض والذي يمتد على مساحة 4.409 أمتار مربعة مشاركة ما يزيد على الـ10.000 شخص وأكثر من 50 مؤسسة من 15 قطاعاً مختلفاً، بالإضافة إلى 10 جامعات و18 متحدثاً في كافة المجالات المختلفة.

وشهد المعرض في دورته الخامسة مشاركة كبيرة من مؤسسات مختلفة مهتمة بدعم الكوادر الوطنية ومجندي الخدمة الوطنية، حيث صرحت جمعية أبوظبي التعاونية مؤخراً عن استراتيجية جديدة تهدف إلى توظيف أكثر من 500 مواطن في المناصب الإدارية للجمعية على مدى الـ5 سنوات القادمة.

مستقبل الخمسين

وتشارك شرطة دبي بفعالية في الدورة الخامسة للمعرض، وصرح المقدم حمد عامر بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف بشرطة دبي التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية: أن شرطة دبي تحرص على المشاركة في معرض التوظيف لمجندي الخدمة الوطنية سنوياً، وفي هذا العام لدينا مبادرة تختلف كلياً عن المبادرات السابقة، حيث فتحنا باب التسجيل للمجندين لتوظيفهم وأطلقنا عليها مبادرة «مستقبل الخمسين» وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين واحتفالات وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي.

وأكد العقيد بن دعفوس أن شرطة دبي تولي أهمية خاصة للأجيال الجديدة من الشباب والفتيات المواطنات باعتبارهم عماد ومستقبل دولة الإمارات خلال الـ50 سنة المقبلة، ولا شك أن خريجي الخدمة الوطنية هم من أفضل الكوادر الوطنية التي تتمتع بتدريب وجاهزية متميزة.

ومن جانبه قال عبدالرحمن راشد المسكري، مدير فرع في جمعية أبوظبي التعاونية قائلاً: تأتي مشاركتنا في المعرض وللمرة الثانية على التوالي إيماناً منا بأهمية استمرار تنويع وتوسيع القوى العاملة لدينا وعرض مواهب الإماراتيين في جميع أنحاء الدولة وكافة المجالات.

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