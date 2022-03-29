الرئيس الفرنسي يمنح نائب قائد القوات الجوية وسام «جوقة الشرف»

المصدر: أبوظبي - وام

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منح إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اللواء الركن طيار راشد محمد عبدالله الشامسي نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وسام جوقة الشرف برتبة فارس، وذلك تقديراً لجهوده التي بذلها في تعزيز علاقات التعاون في المجال العسكري بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

ويعد الوسام من أعلى الأوسمة الوطنية في فرنسا، ويتم منحه لشخصيات فرنسية أو أجنبية.

وقام الفريق الركن طيار فريديريك باريزوت نائب رئيس أركان القوات الجوية والفضاء الفرنسية الذي يزور الدولة حالياً، بتقليد اللواء الركن طيار راشد محمد عبدالله الشامسي نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وسام جوقة الشرف برتبة فارس، خلال حفل أقيم بقياده القوات الجوية والدفاع الجوي وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع في الجانبين.

وأعرب نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الفرنسي على منحه هذا الوسام، متمنياً للعلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والتقدم، بما يلبي طموحاتهما في مستقبل واعد.

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