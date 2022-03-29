بلدية دبي: تطبيق أعلى معايير السلامة على كافة المنتجات الغذائية المستوردة

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت إمارة دبي خلال العام الماضي 7.9 ملايين طن من الأغذية المستوردة، تشمل 286 ألفاً و673 شحنة غذائية، ومليوناً و718 ألفاً و967 منتجاً غذائياً.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: أن المنظومة المتكاملة لسلامة الأغذية المطبقة من قبل البلدية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بمراعاة أفضل المعايير والمواصفات والممارسات العالمية، خصوصاً في مجال سلامة الغذاء ضمن الأولويات الأساسية لحكومة دبي التي لا تدخر جهداً في توفير كافة المقومات التي تكفل لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار لسلامتهم وسعادتهم وتعمل على مدار ساعة من أجل تأكيد تلبية كافة متطلباتهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأوضح: تسعى بلدية دبي دائماً إلى تحقيق المستهدفات التي تضعها بعناية بعد دراسة كافة المؤثرات الداخلية والخارجية، ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة على مختلف الجوانب المؤثرة في قطاع الغذاء ومن أهمها عوامل سلامته، في الوقت الذي تتبع فيه إمارة دبي سياسة غذائية رشيدة قائمة على تنويع مصادر الغذاء المستورد، حيث وصل عدد الأسواق التي يتم استيراد الغذاء منها إلى 166 دولة، تأكيداً على تلبية مختلف الأذواق والاحتياجات في كافة الأوقات.

وتواصل بلدية دبي جهودها في مجال الرقابة على السلامة الغذائية وتوافر السلع وفق شروط تخزين وعرض تضمن سلامة الغذاء، من خلال فرق المتابعة التي تتولى الإشراف على الأسواق من خلال الزيارات الميدانية الدائمة التي تشمل كافة منافذ بيع الغذاء في الإمارة، وتؤكد تقارير سلامة الأغذية اتباع وتطبيق أرقى معايير السلامة الغذائية خصوصاً للغذاء المستورد.

معايير عالمية

وأوضح مدير عام بلدية دبي: أن الحجم الضخم من الأغذية المستوردة على مدار العام، خصوصاً مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، والذي يتضمن طرح كميات إضافية من الغذاء في أسواق الإمارة، يواكبه تخصيص المزيد من فرق العمل لتأكيد تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية وفق أرقى المواصفات العالمية.

حيث تواصل فرق الدائرة التعاون مع كافة منافذ الاستيراد والتخزين والتوزيع لتأكيد اتباع أفضل أساليب النقل والتوزيع للحفاظ على الغذاء سليماً، في حين تم تبسيط إجراءات استيراد الأغذية لتسهيل حركة تجارتها.

وأضاف: قامت بلدية دبي بتطوير الأنظمة الذكية للتأكد من سلامة الأغذية وتوافقها مع الاشتراطات التي وضعتها الدائرة، ومن تلك الأنظمة منصة «فود ووتش» التي تتيح إمكانية تتبع المكونات ومعلومات التغذية لكل منتج، بحيث تسهم المنصة في تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية، ومقدمي الخدمات لهذه المؤسسات والمستهلكين، وذلك من خلال استخدام الرقابة الرقمية الذكية وتحليل البيانات.

وجدير بالذكر: أن إحصائيات الربع الأول من العام 2021 أوردت أنه تم استيراد حوالي 71 ألفاً و907 شحنات غذائية، و434 ألفاً و571 منتجاً غذائياً، بإجمالي كميات تصل إلى مليون و923 ألفاً و744 طناً من الأغذية، في حين سجلت إحصائيات الربع الثاني 73 ألفاً و568 شحنة غذائية، و430 ألفاً و169 منتجاً غذائياً، بإجمالي كميات تصل إلى 2 مليون 275 ألفاً و346 طناً من الأغذية.

وفي الربع الثالث سجّلت 70 ألفاً و697 شحنة غذائية، و407 آلاف و487 منتجاً غذائياً، بإجمالي كميات بلغت مليون و812 ألف طن و852 طناً من الأغذية، كما بلغت في الربع الرابع 70 ألفاً و501 شحنة غذائية، و446 ألفاً و741 منتجاً غذائياً، بإجمالي كميات مليون و834 ألفاً و114 طناً.

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