«الإمارات للخدمات الصحية»: كوادرنا الطبية ركيزة التعافي وتعزيز جودة الحياة الصحية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأت «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» الأطباء وجميع الكوادر الطبية في الدولة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة بمناسبة «يوم الطبيب العالمي» الذي يوافق 30 مارس من كل عام.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام للمؤسسة بهذه المناسبة: تسير بلادنا نحو التعافي التام بفضل جهود كوادرها الطبية وتضحياتهم التي أسهمت في قيادة قطاع الرعاية الصحية إلى الخروج بمكتسبات وتجارب ثرية باحتسابهم خط الدفاع الأول عن صحة الأفراد في أوقات الرخاء والأزمات فكانوا ركيزة أساسية من ركائز مواجهة أزمة «كوفيد 19» وما صاحبها من تداعيات عديدة واليوم هم ركيزة التعافي والمضي قدماً في تعزيز جودة الحياة الصحية في المجتمع.

وأضاف السركال: إن مشاركة المؤسسة في احتفال القطاع الصحي بهذه المناسبة تأتي في إطار تسليط الضوء على الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء وإسهاماتهم المحورية التي يقدمونها للمجتمع وتقديراً لجهودهم المتميزة في مساعدة المجتمع، موضحاً أن قطاع الرعاية الصحية في الدولة حقق حزمة من المكتسبات نتيجة للسياسات الاستشرافية والتوجه نحو توظيف الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار والريادة إدراكاً لمكانة القطاع أحد أكثر القطاعات المحورية التي تعتمد على جهود الكوادر الطبية باحتسابها صمّام الأمان لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة وركيزة من ركائز النمو والتطور والازدهار لمختلف القطاعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز