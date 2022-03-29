رئيسة مفوضية الأمان النووي بكندا: البرنامج النووي السلمي الإماراتي ملهم عالمياً

المصدر: دبي - وام

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أكدت رومينا فيلشي الرئيسة والمديرة التنفيذية لمفوضية الأمان النووي في كندا نجاح برنامج الإمارات النووي في تقديم نموذج ملهم عالمياً بما حققه من تقدم نوعي خلال السنوات الماضية.

وقالت فيلشي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: زرت محطة براكة قبل عامين وشاهدت عن قرب قصة نجاح البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ووصفته بأنه نجاح غير مسبوق سواء في التكلفة المالية أو الالتزام بالخطة والبرنامج الزمني المحدد.

وأشارت إلى أن تميز برنامج الإمارات النووي جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومختلف الجهات المعنية بالقطاع النووي في الدولة والتي ترتكز على استقطاب أفضل الكفاءات من حول العالم.

ولفتت فيلشي إلى أن المرأة الإماراتية تعد عنصراً فاعلاً ورئيساً في برنامج الإمارات النووي، بتواجدها في جميع مستويات العمل النووي ومنها المناصب القيادية بفضل توفير البيئة المناسبة الداعمة لتميزها في المجال، إضافة إلى تشجيعها على الانخراط في برامج العلوم والتكنولوجيا. وأضافت: أن توجهات دولة الإمارات خلال العقود المقبلة تمثل مصدراً ملهماً لنا جميعاً، مشيدة بدعم الإمارات الجهود الدولية والتعاون العالمي خاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ.

وحول التعاون بين مفوضية الأمان النووي في كندا والقطاع النووي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت فيلشي أن دولة الإمارات تتميز بقدرتها على بناء علاقات ثنائية مميزة وهو ما يدعم التعاون الحالي بين المفوضية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية منوهة إلى أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق مجموعة من البرامج المشتركة.

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