طقس الإمارات غداً.. صحو مع ارتفاع في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي يكون رطبا ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. و الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 01:22 والجزر الأول عند الساعة 18:36 والجزر الثاني عند 30:06.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والمد الثاني عند الساعة 21:05 والجزر الأول عند الساعة 14:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 20 95 40

دبي 31 20 90 50

الشارقة 28 19 90 40

عجمان 28 18 80 35

أم القيوين 28 17 80 40

رأس الخيمة 31 19 70 30

الفجيرة 33 23 50 25

العين 34 18 80 20

ليوا 30 16 90 30

الرويس 26 18 90 40

السلع 27 17 85 30

دلما 26 21 85 50

طنب الكبرى 29 23 80 40

طنب الصغرى 29 23 80 40

أبو موسى 29 18 80 45 .

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