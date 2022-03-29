مكتوم بن محمد يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مجالس القمة العالمية للحكومات معالي كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات المتصلة بالوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات المحتملة للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي والمقبل.

وناقش سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي تعزيز سبل التعاون مع الصندوق، كما تطرق الحديث إلى الاجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات بشأن تسريع وتيرة التعافي العالمي والنهوض بالنمو الاقتصادي وتنويع مصادره وازدهاره، حيث أشادت معاليها بالخطوات الايجابية والبناءة والسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات لضمان نمو اقتصادي متنوع يرتكز على بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة وتشريعات مرنة.

من جانبها أشادت جورجيفا بالجهود التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات من خلال القمة العالمية للحكومات والتي تجمع صناع القرار وخبراء عالميين ومختصين في شتى الحقول من أجل التعاون لتبادل الرأي والمشورة والاستفادة المتبادلة من التجارب وقصص النجاح التي تحققت في بعض الدول وعلى رأسها دولة الإمارات بما تشهده من تقدم ضمن مختلف القطاعات.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة لشؤون المالية.

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