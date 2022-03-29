معرض سوق السفر العربي يطلق جوائز 2022 للشركات العارضة

المصدر: دبي- البيان

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من المتوقع أن يبذل العارضون في معرض سوق السفر العربي 2022 قصارى جهدهم لإبراز ذوقهم الإبداعي والتجاري في حفل توزيع جوائز 2022 للشركات العارضة بمعرض سوق السفر العربي 2022.

وستمنح الجوائز تقديرًا للتصميم الإبداعي ومهارات التعامل مع الأشخاص وجاذبية الأعمال التجارية التي تتمتع بها أجنحة الشركات العارضة في المعرض السنوي الذي سيقام في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو 2022 على أرضية مركز دبي التجاري العالمي.

وستكون الفئات الخمس للجوائز هذا العام هي: جائزة أفضل تصميم للقاعدة، وجائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية، وجائزة أفضل ميزة للجناح وجائزة أفضل جناح جديد، وجائزة أفضل جناح في فعالية ترافيل تك معرض سوق السفر العربي، وجائزة أفضل جناح بتصويت الجمهور.

وسيجري التحكيم في اليوم الثاني من المعرض (يوم الثلاثاء 10 مايو) مع الإعلان عن الفائزين في اليوم الثالث من المعرض (يوم الأربعاء 11 مايو)، وستضم اللجنة نخبة من أبرز الصحفيين والمتحدثين في الصناعة، مثل بول كليفورد، ومحرر مجموعة آي تي بي للضيافة وفيليب وولنر، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أبحاث الضيافة العالمية (|إس تي آر). ومع وجود أكثر من 2000 شركة عارضة موزعة على 10 قاعات عرض، سيكون أمام لجنة التحكيم مساحة كبيرة لتغطيتها.

وتركز معايير جائزة أفضل تصميم جناح على تحديد الجناح الذي يتمتع بتصميم إبداعي ويحقق أفضل استخدام للمساحة المتاحة، كما يجب أن تبدو الأجنحة جذابة وملفتة للانتباه من منظور الزائر ولها حضور مميز في القاعات وتستقطب عدداً كبيراً من زوار المعرض.

وللحصول على جائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال، ستبحث لجنة التحكيم عن التخطيط المبدع للجناح وأن يتمتع بميزة سهولة التنقل مع عرض تقديمي جيد للجناح وخدماته. وتسعى جائزة أفضل جناح جديد إلى تكريم المشاركين الذين سيظهرون لأول مرة في معرض سوق السفر العربي هذا العام، حيث سيبحث الحكام عن منصة إبداعية ومذهلة تستخدم المساحة المتاحة على أفضل وجه مع وجود قاعة استثنائية.

بالإضافة إلى الدعوة والمشاركة من منظور الزائر، أما جائزة أفضل جناح في فعالية ترافيل تك معرض سوق السفر العربي فسيتم من خلالها تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا للصناعة وتكريم العارضين بالتزامن مع التركيز على التكنولوجيا.

وبمجرد اختيار الفائزين، فسيتم طرحهم للتصويت العام للحصول على فرصة للفوز بجائزة تصويت الجمهور، حيث سيتم إجراء الدعوات للتصويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم الخميس 12 مايو، كما ستتم مشاركة جميع النتائج مع جمهور عالمي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـمعرض سوق السفر العالمي

وفي عامه التاسع والعشرين، سيتم انعقاد النسخة الحية من المعرض بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في الفترة من الإثنين 9 مايو ولغاية الخميس 12 مايو 202 على أرض مركز دبي التجاري العالمي، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث مرة أخرى على غرار نسخة 2021 من المعرض في الأسبوع التالي من النسخة الحضورية منه الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو.

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