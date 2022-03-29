حاكم الشارقة يتفقد مشروع استراحة الحفية بمدينة كلباء

المصدر: وام

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تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، مشروع استراحة الحفية بمدينة كلباء.

واطلع سموه فور وصوله إلى موقع الاستراحة على المخططات العامة للمشروع وما سيحويه من مرافق وخدمات للزوار من كافة المدن والمناطق في الدولة وخارجها.

ويعد مشروع استراحة الحفية أحد أهم المشروعات السياحية والتنموية بمدينة كلباء، حيث سيمثل وجهة خلابة لقضاء الأوقات الممتعة لكافة الأعمار ووجهة مميزة لمحبي الرياضات الجبلية، لما يحيط بالاستراحة من مرتفعات جبلية من كافة الجهات وستوفر مرافقها الخدمية اطلالات ساحرة للبحيرة والمساحات الخضراء المحيطة بها ومن خلفها التضاريس الجبلية الرائعة.

واطلع سموه على المرحلة الأولى من المشروع التي تتمثل في إنشاء "بحيرة الحفية" التي تمتد بطول 1.5 كم موجهاً سموه بزيادة ارتفاع جدار البحيرة من مترين إلى 4 متر لتستوعب 200 مليون جالون من المياه.

وستشمل المرحلة الثانية إنشاء مسجد يتسع لـ 375 مصلياً من الرجال و70 مصلية من النساء، بالإضافة إلى كافتيريا تتسع لعدد 175 شخصاً، تتميز بإطلالة ساحرة على مسطح البحيرة والجبال المحيطة والمسطحات الخضراء بالمنطقة، بالإضافة لوجود منطقة العاب للأطفال، بمساحة 240 متراً مربعاً، وعدد 190 موقف للسيارات لخدمة الزوار.

كما ستوفر استراحة الحفية ممرات للمشاة ومناطق خضراء واسعة حول البحيرة توفر للزائرين تجربة فريدة في الاستمتاع بالتنوع البصري الساحر للمنطقة من مسطحات مائية ومسطحات خضراء ومناظر جبلية خلابة، إضافة إلى أنه إمكانية انشاء مسارات جبلية بالمناطق المحيطة توفر إطلالة مباشرة على مدينة كلباء لخدمة محبي الرياضات الجبلية والمشي وتسلق الجبال.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته مجموعة من العروض للرياضات المائية التي قدمها لاعبي نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على بحيرة الحفية.

رافق سموه خلال تفقده استراحة الحفية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والمهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.

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