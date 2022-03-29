الصحة تدعو متعامليها للاستفادة من تصديق الإجازات المرضية واعتماد التقارير الطبية

المصدر: دبي-البيان

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دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين للاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية والتي تتضمن تصديق الإجازات والتقارير الطبية واعتماد اللجنة الطبية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية وتحقيق سعادة المتعاملين.

ويمكن للمتعاملين تقديم طلباتهم للحصول على خدمة تصديق الإجازات والتقارير الطبية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو في مراكز تقديم الخدمة، حيث تتطلب بعض الإجازات اعتماداً من اللجان الطبية المعنية.

الارتقاء بجودة المنظومة الصحية

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة سعي الوزارة لمواكبة أحدث الحلول وتبني أفضل التقنيات الالكترونية والذكية في الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وأشار إلى حرص الوزارة على توفير هذه الخدمات الإلكترونية في إطار استراتيجيتها نحو الارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق الجودة من أجل تطوير الخدمات، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة لتحقيق سعادة ورضا المتعاملين، وتقليل مدة إنجاز معاملاتهم، فضلا عن مواءمة التطور السريع للخدمات الذكية وتعزيزها في دولة الإمارات.

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