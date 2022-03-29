شرطة أبوظبي ضمن قائمة أبرز 30 شخصية عربية في الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي- البيان

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دخلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن قائمة " إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية " للمتميزين في الذكاء الإصطناعي بعد اختيار المدني الدكتور مهندس حميد سيف الشامسي خبير الذكاء الاصطناعي وأحد منتسبيها في مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة ضمن 30 شخصية عربية في الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص والأكاديمي من جميع أنحاء العالم .

وهنأت شرطة أبوظبي الدكتور مهندس حميد سيف الشامسي على تحقيق الإنجاز في قائمة أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي العرب 2022، وهي القائمة الأولى من نوعها في المنطقة العربية والتي أصدرت " إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية " نسختها الأولى في مارس الجاري.والدكتور مهندس حميد سيف الشامسي هو خبير ذكاء اصطناعي في شرطة أبوظبي وكان باحثاً بالذكاء الاصطناعي في معهد فلوريدا للتكنولوجيا، ومستشاراً لتكنولوجيا المعلومات في شرطة أبوظبي، وحاصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي عام 2015 من معهد فلوريدا للتكنولوجيا، والماجستير في شبكات اتصالات الحاسوب عام 2013 من جامعة برونيل لندن، والبكالوريوس في هندسة الحاسوب عام 2012 من جامعة بورتسموث و مهتم بالبحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لحل المشكلات وابتكار حلول جديدة.

ويباشر عمله حاليا في قسم الذكاء الاصطناعي في شرطة أبوظبي وهو داعم للمدينة الآمنة بمجال الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات في المجال الأمني والوقاية من الجريمة ، مؤكداً أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني لدعم اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على معلومات استباقية ، واستخراج الأنماط وتحليلها والتي تسهم في التنبؤات الأمنية.

وأشاد الدكتور الشامسي باهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لأبناء الإمارات في مسيرة عملهم وخدمتهم للوطن .. مؤكداً الحرص على متابعة المستجدات ومواكبة التطورات في مجالات العمل بما يعزز الاستباقية في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وحرصها على تحفيز الشباب في مسيرة العمل الوطني .

كما وجه الشكر إلى القيادة الشرطية والتي وفرت الإمكانات أمام الكوادر الوطنية لتقديم خلاصة تجاربهم وتحفيزهم على تقديم المقترحات التي تعزز مسيرة التطوير بالعمل الشرطي والأمني .

وذكر أن شرطة ابوظبي نجحت في توظيف واستثمار وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف ميادين العمل الشرطي والأمني من خلال التحليل الاستباقي في التعامل مع الأزمات الطارئة والسرعة في زمن الاستجابة الأمنية مما أسهم في زيادة فاعلية الاجهزة الامنية لدعم متخذي القرار.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تمتلك اليوم واحدة من أبرز المنظومات المتطورة "المدينة الآمنة " والتي تعد من أبرز إنجازات أبوظبي في مواصلة التصدر لقائمة المدن الأكثر أماناً في العالم وفقاً لمؤشر موقع Numbeo لتعكس إيجابيا ريادة وتميز مسيرة الخير والعطاء وتحقيق الإنجازات بمختلف المجالات مقارنة مع مؤشرات الدول المتقدمة عالميا.

وأشار إلى أن منظومة المدينة الآمنة نجحت في تقديم خدمات ريادية مبتكرة حيث تشتمل على نحو 14 نظاماً تقنياً تتضمن أنظمة أمنية ومرورية تقوم على أسس التكامل والترابط ضمن تقنيات الذكاء الإصطناعي لاستشراف المستقبل.

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