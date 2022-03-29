وزيرة مغربية: المساواة بين الجنسين في جميع المناصب ضرورة ملحّة

المصدر: دبي - وام

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أثنت نادية فتاح علوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في المغرب، على موضوعات وجلسات القمة العالمية للحكومات المُقامة في إكسبو 2020 دبي، خاصة منتدى المرأة في الحكومة، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة المغربية في تمكين المرأة.

ودعت نادية فتاح علوي، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، إلى ضرورة التمسك بنشر ثقافة الوعي بين افراد المجتمع بداية من مرحلة التعليم في المدارس والجامعات، خاصة الفتيات والتحدث إليهن، من أجل تعزيز ثقتهن في أنفسهن، لتحقيق النجاح والطموح للوصول الى المناصب القيادية.

ولفتت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في المغرب، إلى ضرورة التركيز على التوعية في الجامعات، والمساواة بين الجنسين في جميع المناصب، وتشجيع النساء، مشيرة إلى ضرورة تضمين القوانين والإصلاحات التشريعية لتحسين وضعهن، للوصول إلى مراكز اتخاذ القرار.

وأشارت إلى أن القمة العالمية للحكومات جاءت في وقت حرج يعاني فيه العالم من الجائحة، كما أن الجلسات جميعها تبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وابتكار الحلول، التي تضمن توظيفها في تحسين حياة المجتمعات.

وأضافت: إن المغرب مليئة بالتجارب المهمة في مجال تمكين المرأة، وتواجدهن في حقائب وزارية أهمها وزارات الاقتصاد والاقتصاد الرقمي والمالية، وأيضاً تمثيل بنسبة كبيرة في البرلمان المغربي، لذا أصبحت ضرورة ملحة ومن أولويات الحكومة في كل القطاعات في المدن والقري لحل كل المشكلات، وإعطاء النساء مكانة مرموقة ومهمة في المجتمع.

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