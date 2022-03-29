وزير الشباب المصري لـ«البيان»: دور مهم للشباب لتحقيق النهضة ومواجهة التحديات في ظل المتغيرات

المصدر: دبي - أسامة أحمد

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أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب بجامعة الدول العربية، أهمية دور الشباب في تحقيق النهضة الشاملة والإسهام في مواجهة التحديات العالمية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، مشيراً إلى نجاح الاجتماع العربي للقيادات الشابة في استعراض أبرز القضايا والأفكار التي تجول في عقول الشباب العربي مع مشاركة الوزراء العرب.

ولفت إلى نجاح الاجتماع في منح الشباب الفرصة في عرض مشاريعهم وكيفية مواجهة التحديات التي تقف عقبة في انطلاقة مشاريع الشباب في الوطن العربي بوجود وزراء الشباب العرب، وتميز الاجتماع بالإبداع والابتكار واستعراض الأفكار المميزة.

وقال إن الاجتماع أثمر العديد من الأفكار المميزة للشباب العربي، منوهاً بالتجارب التي قدمتها الإمارات والبحرين والأردن ومصر.

وأشاد بجهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، لرعايته الدائمة للشباب العربي وإيجاد مظلة تحوي أفكار وطموحات الشباب العربي وترجمتها إلى مشاريع تسهم في التطوير والتنمية الشاملة، كما أصبح المركز مظلة تجمع الشباب لتبادل الأفكار ورسم الخطط والبرامج المستقبلية لأوطانهم.

وأضاف: عودتنا دولة الإمارات دائماً على الإبداع والابتكار في تقديم الأفكار والمشاريع المميزة التي تقود إلى رفاهية الشعوب العربية، مؤكداً أن الاجتماع استعرض العديد من الأفكار الجديدة وطرح رؤى وتجارب ناجحة في عدد من الدول العربية، الأمر الذي يحفز الشباب على مواصلة العطاء والاستمرار في سبيل تنمية الأوطان.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الوطن العربي منها تحديات عالمية تتمثل في المتغيرات السريعة على الصعيد الدولي.

مواجهة التحديات

وأكد أهمية نهوض الشباب لمواجهة التحديات والعمل إلى جانب الحكومات في إجراء الدراسات والأبحاث التي تسهم في تعزيز التنمية الشاملة في الوطن العربي، مشيراً إلى اهتمام جامعة الدول العربية بمشاركة الشباب في مسيرة التطور والتحديث.

وقال إن وجود منظمات ومؤسسات شبابية في العالم العربي تعمل بالتنسيق مع الحكومات في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، يعزز دور الشباب العربي ويتيح له الفرصة بفتح آفاق جديدة لمواجهة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال مشاريع مبتكرة يقودها الشباب وتحقق النجاح، وعلى الشاب استثمار التطور في مجال التقنية وتسخيره في مشاريع جديدة تلبي طموح الوطن العربي.

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