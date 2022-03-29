مسؤولة أممية: «إكسبو» قدم رؤية عالمية لأهداف التنمية المستدامة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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اعتبرت نسرين الصائم رئيسة المجموعة الاستشارية للشباب التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتغير المناخ، أن «إكسبو 2020 دبي» يمثل تظاهرة عالمية فريدة تعزز التعاون الدولي، وتبرز قدرات الدول وتطلعاتها ومشاريعها وبرامجها المتنوعة، كما يسهم في بلورة رؤية مستقبلية تقود إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام): «إن دولة الإمارات جعلت أهداف التنمية المستدامة جزءاً من رؤية إكسبو 2020، وهو ما يظهر جلياً في الفعاليات المتنوعة التي تم تنظيمها في هذا الحدث العالمي مثل أسبوع أهداف التنمية المستدامة».

وأضافت: «إن جميع أركان إكسبو 2020 دبي وكافة مكوناته التي تركز على الاستدامة والحفاظ على البيئة، تؤكد للزوار أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه لا يمكن لدولة أن تصل لهذه الأهداف بمفردها، فيجب أن يكون الجهد جماعياً وتكافلياً».

ولفتت إلى أن دولة الإمارات استثمرت بشكل متميز في العنصر البشري، في الشباب والكوادر النسائية، فامتلكت خطة متكاملة للتنمية المستدامة لن تعود فوائدها على الإمارات فحسب، وإنما على العالم العربي ككل.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تقوم بدور ريادي في مجال العمل المناخي، حيت تستعد لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28»، مشيراً إلى أن الدولة تريد أن تنقل تجربتها في هذا الصدد إلى الدول الأخرى. وأكدت أن مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 مبادرة طموحة تؤكد على ريادة دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي، مشيرة إلى أهمية وجود إرادة سياسية لمختلف الدول لتحقيق هذه الغاية.

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