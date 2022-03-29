إعلان أسماء الفائزين بجائزة بناة المستقبل الأخضر

المصدر: دبي - البيان

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شهد منتدى الطاقة العالمي، الذي نظم بالشراكة مع المجلس الأطلسي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة «بناة المستقبل الأخضر»، التي تهدف إلى تكريم الأساليب المبتكرة والتقنيات الرائدة التي تسهم بفاعلية في تحقيق الأهداف المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية والوصول بها إلى الصفر في مختلف أنحاء العالم.

وضمت قائمة الفائزين بجائزة «بناة المستقبل الأخضر»، والتي تنظم بالشراكة مع وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة نخبة من أصحاب الشركات الناشئة والمبتكرة ضمت كلاً من جو باركر مؤسسة شركة «سوليفز»، وإي مكنزي مدير شركة «تروجان إنرجي»، وجولي شين مؤسسة مشارك في شركة «تشيكي باندا»، وإيرنست فان المدير التنفيذي لشركة «روسلين تكنولوجيز»، وبين تيرنر المدير التنفيذي لشركة «أوريجن».

لوحات كهروضوئية

وتعمل شركة «سوليفز» في إنتاج اللوحات الكهروضوئية التي يمكن أن تولد كميات أكبر من الطاقة في مساحة أصغر وتقدم حلولاً متكاملة لشحن السيارات الكهربائية، وتعمل الشركة وفق رؤية واضحة لتعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتطمح للتوسع في منطقة الشرق الأوسط لما تقدمها من مزايا فريدة وفرص هائلة في مجال الطاقة النظيفة.

وتتخصص شركة «تروجان إنرجي» في إنتاج أنظمة تزويد السيارات بالطاقة النظيفة، وتقوم بتطوير التقنيات المكملة لهذه الصناعة الواعدة ويعمل لديها نحو 18 موظفاً، وتمتلك حالياً نحو 120 نقطة شحن في بريطانيا وتسعى إلى الوصول إلى نحو 1000 نقطة خلال الفترة المقبلة.

محارم مستدامة

وتقوم شركة «تشيكي باندا» بإنتاج المحارم المستدامة عالية الجودة وخالية من الملوثات وتتواجد في أكثر من 20 سوقاً حول العالم وتسعى إلى المساهمة في خفض الملوثات والانبعاثات الضارة، كما نالت الشركة العديد من التراخيص والاعتمادات الدولية.

وتختص شركة «روسلين تكنولوجيز» بإنتاج اللحوم المستدامة من الخلايا الجذعية وتهدف إلى تقديم لحوم آمنة بكلفة معقولة وتتميز منتجاتها بأنها أقل تكلفة من اللحوم الطبيعية بنسبة 70% ولا تحتاج إلى سلخ الحيوانات وبالتالي عدم الإضرار بالبيئة، وتعمل الشركة حالياً في بريطانيا وفرنسا وغيرها من الأسواق، وتطمح إلى دخول أسواق الشرق الأوسط. أما شركة «أوريجن» فهي تعمل على تطوير تقنيات مبتكرة لنزع الكربون من الحمضيات بطرق مستدامة وآمنة بما يعود بالفائدة على البيئة ويسهم في تحسين حياة الناس والمحافظة على صحتهم لخير المجتمعات.

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