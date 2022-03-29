ضابط في شرطة دبي يحصد جائزة البرج للمديرين التنفيذيين

المصدر: دبي - البيان

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حصد ضابط في القيادة العامة لشرطة دبي، جائزة البرج للمديرين التنفيذيين «ذا برج سي إي أو»، عن فئة مدير الموارد البشرية لعام 2021، وذلك خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في فندق جميرا بيتش، بحضور عدد من المشاركين والفائزين بالجائزة.

وهنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، المقدم دكتور منصور حسن البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة، فوزه بالجائزة عن فئة مدير الموارد البشرية لعام 2021، مؤكداً فخرهم بهذا الإنجاز، الذي يحسب للمورد البشري في شرطة دبي، التي تسعى دائماً إلى تحقيق الريادة على المستويين المؤسسي والفردي.

وأكد العميد صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تحرص، وبشكل مستدام، على تطوير وتنمية موردها البشري، والذي يعد بمثابة العمود الفقري للمؤسسة، وجوهر نجاحها وتميزها، وهو ما يدفعنا إلى اتباع أفضل آليات العمل التطويرية، وتنفيذ مقترحات حول أفضل الممارسات التطبيقية الأكثر حداثة ومرونة، والاهتمام البالغ بمفاهيم وتطبيقات الموارد البشرية الحديثة، ووضعها كقيمة مؤسسية ضمن استراتيجيتنا.

نقلة نوعية

ومن جانبه، أعرب المقدم دكتور منصور البلوشي، عن سعادته بهذه الجائزة، موجهاً شكره إلى القيادة العامة لشرطة دبي، على دعمها المستمر للكادر البشري، وحرصها، بقيادة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على توفير بيئة عمل محفزة للموظف للابتكار والإبداع. وشارك في الجائزة 3500 شخص من 28 دولة، تنافسوا على 130 فئة ضمن الجائزة، وشملت معايير التقييم: القيادة، الاستراتيجية، والموارد البشرية، ونتائج الأداء، والابتكار والإبداع، والتحول واستشراف المستقبل.

نبذة

وتعود الجائزة إلى منظمة الرؤساء التنفيذيين العالميين، وهي أكبر شبكة تربط رواد الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات، ولها فروع في أكثر من 50 دولة، مع وجود مكتب إقليمي في دبي لأكثر من 16 عاماً.

وحصدت المنظمة أكثر من 50 جائزة دولية، وتستهدف رؤساء دول ومديري العموم والإشرافيين، وأصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين، والقطاعات الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، والمبتكرين والمخترعين.

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